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U18亞青／「釜山大谷」完封日本 南韓6度稱霸獨居賽史最多冠

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
南韓隊先發投手河弦丞。圖／中華棒協提供
南韓隊先發投手河弦丞。圖／中華棒協提供

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青棒怪物降臨台北大巨蛋，南韓隊王牌左投河弦丞今天在冠軍賽上演完全壓制，先發7局僅被敲1安打、無失分，送出8次三振，率領南韓隊以2：0完封日本隊。南韓隊第6度稱霸U18亞洲青棒錦標賽，獨居賽史最多冠球隊，超越日本隊的5冠，中華隊則是3冠排名第3。

擁有「釜山大谷」封號的河弦丞，已在複賽面對日本後援3局演出9上9下，2天後再度碰頭，日本隊依然對他毫無辦法。

河弦丞前5局僅面對15人次，雖在一開賽就投出保送，但日本隊2好球後繼續執行短打失敗吞K，小野舜友接著擊出雙殺打；第五局同樣面對首位打者山田凜虎投出保送，日本又一次短打失敗，這回釀成雙殺。

直到第六局、兩出局，日本隊才由第9棒福島陽奈汰敲出第1支安打，但無力再推進跑者，第七局的最後反撲遭河弦丞連賞3K落幕。

日本隊先發投手杉本真滉投3局失1分（無責失），第二局張珉齊敲三壘打，南弦宇也因爭議觸身球上壘，日本隊雖破解南韓戰術，執行pitch out抓到張珉齊離壘，但捕手山田凜虎傳三壘出現大暴傳，奉送南韓跑回分數。第二任投手鈴⽊悠悟在第五局遭遇亂流，南韓連3棒敲安再下一城，取得2：0領先。

張珉齊第二局敲三壘打，因日本隊失誤跑回分數。圖／中華棒協提供
張珉齊第二局敲三壘打，因日本隊失誤跑回分數。圖／中華棒協提供

南韓隊先發投手河弦丞。圖／中華棒協提供
南韓隊先發投手河弦丞。圖／中華棒協提供

南韓 釜山 獨居

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