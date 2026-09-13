中職／獅隊2轟後都挨龍隊觸身球 投手喬登：時間點敏感

中華職棒統一獅隊今天以12比1擊敗味全龍隊，因2次開轟後下一棒就挨觸身球，讓獅隊板凳席出現騷動，先發投手喬登說：「時間點比較敏感，隊友難免會比較激動。」

獅隊今天前7局打完以4比0領先，加上第8、第9局又追加8分，讓投7局無失分的喬登（JordanBalazovic）穩穩收下勝投，喬登賽後接受聯訪時表示，隊友今天打擊內容不錯，上壘後能夠轉換成分數，前半段就有分數支援，「投起來會比較輕鬆自在」。

只不過後面2局的攻勢出現插曲，8局上李丞齡代打敲出2分砲後，下一棒潘傑楷被王定穎投出的觸身球砸中；9局上林培緯轟出3分砲，結果換林逸達投出觸身球砸到林泓弦，獅隊休息區傳來鼓噪聲，布雷克（Brock Dykxhoorn）忍不住伸手比著「2」示意。

喬登對此表示，觸身球雖然是比賽的一部分，但當然不希望自己隊友受傷，「我們不確定對方是不是故意的，就是時間點比較敏感。我不認為這是故意的，但有人被砸，隊友們當然會有些不滿，難免比較激動（Fire up）。我們還是大比分領先，就是專心去比賽，不要讓情緒失控。」