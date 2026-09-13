中職／德保拉80勝僅是洋投第4人 猿把下半季排名第1讓給獅

中信兄弟隊洋投德保拉今天在桃園球場登板，對樂天桃猿隊先發6局失3分，退場時已經9：3大幅領先，兄弟就以這個比數領先到比賽結束，德保拉奪下本季第9勝，也是中職史上第4位拿到80勝的外籍投手。

德保拉用96球完成6局任務，被揮出10支安打，包括4局下馬傑森陽春砲，這僅是馬傑森生涯7年第2轟，剛好是隊史第2000支全壘打紀錄。

德保拉雖是優質表現，但被安打達二位數，投球內容未達一定水準，未獲選單場MVP，而是落在單場3安、打點1分、跑回兩分的捕手高宇杰身上。

德保拉本季戰績9勝5敗、防禦率3.16，繼勇壯（108勝），羅力（102勝）、伍鐸（80勝）之後，成為史上第4位加入「80勝俱樂部」的外籍投手，總勝場數也和伍鐸並列史上第9。

兄弟打線出現14支安打，包括陳俊秀2局上陽春砲，本季第4轟、生涯149轟出爐，江坤宇也有3安猛打，讓德保拉穩穩拿下生涯意義重大的一勝。

猿隊先發投手林子崴投4局，被揮出12支安打，包括1支全壘打，失8分只有1分自責，吞下本季第2敗；猿隊此役落敗後，讓出下半季龍頭，讓統一獅隊登上第1，落後半場勝差。