快訊

獨／公道伯王金平破例為柯志恩掌兵符 麾下兩大將現身

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／獅隊攻破梅賽鍶餅總稱幸運 喬登7局好投奪勝

中央社／ 台北13日電
統一獅先發投手喬登7局好投。 統一獅提供
統一獅先發投手喬登7局好投。 統一獅提供

2026名古屋亞運

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊今天能攻破梅賽鍶，總教練林岳平認為有幸運成分；不過比賽後段靠李丞齡、林培緯2轟引爆大局，以12比1大勝味全龍隊，先發投手喬登則是7局無失分奪勝。

獅隊前3局無法得分，對戰梅賽鍶（CristopherMercedes）已經連續15局未得分，然而4局上連續3支安打形成滿壘後，先靠捕逸得到1分，林培緯再敲出1分打點安打，點燃單局4分攻勢。

「餅總」林岳平賽後接受媒體聯訪時表示，梅賽鍶今天狀況沒有不好，「是我們運氣很好。德州安打之後馬上捕逸，再接安打，就是比較幸運的一局。」林岳平也認為這局確實關鍵，「我們先取得分數，後面的打者打起來會比較篤定。」

獅隊打線在8局上由李丞齡代打敲出2分砲、單局攻下5分，9局上換林培緯敲出3分砲，拉開到12分差，也讓9局下掉分無關緊要。林岳平表示，近期球隊能夠打出有競爭力的氛圍，今天好的地方是李丞齡、林培緯能夠擴大比數，讓往後比賽有更多可用之兵。

喬登（Jordan Balazovic）以95球投完7局，被敲4支安打沒有掉分，另有7次三振、1次四壞保送，拿下個人最近5場登板的第4勝，也是本季第8勝，不過他自認前2場表現不佳，到今天才有找回手感。

喬登9月5日對台鋼雄鷹6局被敲6支安打、無失分，他說當天狀況不理想，因此策略傾向投給對方打，不想輕易送出保送；再前1場在8月29日面對樂天桃猿則是3.1局掉4分，喬登則說當時有些感冒，失投球過多而害到球隊。

梅賽鍶 林岳平 中華職棒

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／威鳳山初登板5局失3分奪勝 台鋼7連敗後對悍將2連勝

中職／「重新找回該有的記憶」 江少慶飆速154公里把自己當新秀

中職／布雷克主宰戰場讓兄弟掛零 57勝超越王漢獨居獅隊洋投第1

中職／江少慶4局無失分時隔735天奪MVP 將龍隊推入3連敗

相關新聞

中職／李東洺「接力」梅賽鍶拚11勝也失利 悍將下半季又掉到最後

台鋼雄鷹隊近況回穩，今天在高雄澄清湖主場對富邦悍將隊之戰，7局下攻下5分拉開比數，終場以9：3獲勝，不但完成3連戰橫掃，也讓悍將下半季排名獨居最後。

中職／喬登先發7局無失分屠龍 猛獅近10戰8勝快要登頂了

統一獅隊洋投喬登今天在天母球場主宰戰場，先發7局未失分，一路封鎖味全龍隊打線，幫助獅隊12：1獲勝，和下半季排名第1的樂天桃猿隊之間已無勝差，有機會躍居榜首，就等桃園球場中信兄弟、猿隊之戰比賽結果出爐。

中職／德保拉80勝僅是洋投第4人 猿把下半季排名第1讓給獅

中信兄弟隊洋投德保拉今天在桃園球場登板，對樂天桃猿隊先發6局失3分，退場時已經9：3大幅領先，兄弟就以這個比數領先到比賽結束，德保拉奪下本季第9勝，也是中職史上第4位拿到80勝的外籍投手。

U18亞青／3人猛打！中華隊5局扣倒菲律賓 主場留下季軍

收起昨天1分差惜敗日本隊的遺憾，中華隊今天出戰U18亞洲青棒錦標賽季軍戰，提前5局以13：0擊敗菲律賓隊，在本屆賽事以季軍作收。

中職／德保拉挑戰第80勝追上伍鐸 史上只有3名洋投達到里程碑

中信兄弟隊作客桃園球場，洋投德保拉今天登板對決樂天桃猿隊，爭取本季第9勝、生涯第80勝，如果順利拿下勝投，將是中職史上第4位加入「80勝俱樂部」的外籍投手，猿隊推出林子崴應戰。

U18亞青／「釜山大谷」完封日本 南韓6度稱霸獨居賽史最多冠

青棒怪物降臨台北大巨蛋，南韓隊王牌左投河弦丞今天在冠軍賽上演完全壓制，先發7局僅被敲1安打、無失分，送出8次三振，率領南韓隊以2：0完封日本隊。南韓隊第6度稱霸U18亞洲青棒錦標賽，獨居賽史最多冠球隊，超越日本隊的5冠，中華隊則是3冠排名第3。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。