中職／獅隊攻破梅賽鍶餅總稱幸運 喬登7局好投奪勝

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊今天能攻破梅賽鍶，總教練林岳平認為有幸運成分；不過比賽後段靠李丞齡、林培緯2轟引爆大局，以12比1大勝味全龍隊，先發投手喬登則是7局無失分奪勝。

獅隊前3局無法得分，對戰梅賽鍶（CristopherMercedes）已經連續15局未得分，然而4局上連續3支安打形成滿壘後，先靠捕逸得到1分，林培緯再敲出1分打點安打，點燃單局4分攻勢。

「餅總」林岳平賽後接受媒體聯訪時表示，梅賽鍶今天狀況沒有不好，「是我們運氣很好。德州安打之後馬上捕逸，再接安打，就是比較幸運的一局。」林岳平也認為這局確實關鍵，「我們先取得分數，後面的打者打起來會比較篤定。」

獅隊打線在8局上由李丞齡代打敲出2分砲、單局攻下5分，9局上換林培緯敲出3分砲，拉開到12分差，也讓9局下掉分無關緊要。林岳平表示，近期球隊能夠打出有競爭力的氛圍，今天好的地方是李丞齡、林培緯能夠擴大比數，讓往後比賽有更多可用之兵。

喬登（Jordan Balazovic）以95球投完7局，被敲4支安打沒有掉分，另有7次三振、1次四壞保送，拿下個人最近5場登板的第4勝，也是本季第8勝，不過他自認前2場表現不佳，到今天才有找回手感。

喬登9月5日對台鋼雄鷹6局被敲6支安打、無失分，他說當天狀況不理想，因此策略傾向投給對方打，不想輕易送出保送；再前1場在8月29日面對樂天桃猿則是3.1局掉4分，喬登則說當時有些感冒，失投球過多而害到球隊。