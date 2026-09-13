中職／李東洺「接力」梅賽鍶拚11勝也失利 悍將下半季又掉到最後

台鋼雄鷹隊近況回穩，今天在高雄澄清湖主場對富邦悍將隊之戰，7局下攻下5分拉開比數，終場以9：3獲勝，不但完成3連戰橫掃，也讓悍將下半季排名獨居最後。

雄鷹在這次系列賽前吞下7連敗，對悍將前兩戰在嘉義市、澄清湖球場獲勝後，兩隊下半季都是18勝24敗，排名並列第5，雄鷹今天再度發揮主場優勢，讓悍將跌到6隊最後一名。

雄鷹今天揮出11支安打，王博玄、永田颯太郎、曾子祐、宋柏翰都是2安，4人包辦6分打點，先發打線更有6人攻下打點，洋砲魔鷹連續8場安打、連18場上壘。

雄鷹全場動用6名投手應戰，只被揮出6支安打，黃子鵬先發5局被揮出兩支安打，失兩分非自責，奪下本季第7勝，也是生涯第58勝，現役投手獨居第4，甩掉和布雷克、鋼龍、王鏡銘並列局面，賽後獲選單場MVP。

黃子鵬先發獲勝，獲單場MVP。 台鋼雄鷹提供

悍將先發投手李東洺投4局，被揮出6支安打、出現5次保送，失4分（1分自責）吞敗，最近6場先發吞下3敗，本季戰績10勝4敗、防禦率2.55。

龍隊洋投梅賽鍶今天對統一獅隊先發7局，失4分（1分自責）吞敗，戰績變成10勝4敗、防禦率1.76，同樣挑戰本季第11勝失利，和李東洺繼續並列勝投王。