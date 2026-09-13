日職／孫易磊中繼1局無失分飆155公里 林安可4打數無安打

日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊今天中繼登板，投1局讓對手3上3下無失分、最快球速155公里；埼玉西武獅隊林安可先發出賽4打數沒有安打，火腿終場以7比1搶勝。

日職一軍例行賽西武隊今天與火腿交手，西武隊台灣野手林安可先發打6棒、指定打擊，林安可2局下敲出二壘方向滾地球出局，4局吞下三振，6局敲出一壘方向滾地球出局，9局下敲出右外野方向飛球出局，總計4打數沒有敲出安打，賽後打擊率2成26。

火腿隊今天1局上靠著奈良間大己陽春砲先馳得點，2局上靠著接連安打、犧牲打再拿2分，3局上水谷瞬適時安打送回團隊第4分，6局上出現4支安打，包括清宮幸太郎的陽春砲，單局攻下3分，6局打完7比1領先。

火腿隊7局下換上台灣投手孫易磊接替中繼，依序讓打者敲出中外野方向飛球、左外野方向飛球出局，接著三振西川愛也，總計用13球投1局，沒被敲出安打、沒有四死球保送，無失分，最快球速155公里、無關勝敗。

火腿隊拿下勝利，先發投手有原航平總計用90球投6局，被敲出7支安打，包括1發全壘打，投出4次三振、沒有四死球保送，失掉1分責失分拿下勝投。