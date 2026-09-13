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中職／喬登先發7局無失分屠龍 猛獅近10戰8勝快要登頂了

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
統一獅隊洋投喬登先發7局未失分，奪下本季第8勝。圖／統一獅隊提供
統一獅隊洋投喬登先發7局未失分，奪下本季第8勝。圖／統一獅隊提供

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統一獅隊洋投喬登今天在天母球場主宰戰場，先發7局未失分，一路封鎖味全龍隊打線，幫助獅隊12：1獲勝，和下半季排名第1的樂天桃猿隊之間已無勝差，有機會躍居榜首，就等桃園球場中信兄弟、猿隊之戰比賽結果出爐。

獅隊拚出3連勝、近10戰第8勝，穩住年度排名第2，龍隊則是吞下4連敗，下半季勝率掉到5成以下。

喬登用95球完成7局任務，只被揮出4支安打、出現1次保送，投出7次三振，優質表現奪下本季第8勝，戰績升至8勝3敗、防禦率1.45，賽後獲選單場MVP。

獅隊4局上發動攻勢，陳傑憲、陳鏞基、潘傑楷連續安打攻占滿壘，再靠蔣少宏捕逸破蛋，接著林培緯安打、林祖傑內野滾地球、陳重羽安打、 陳聖平高飛犧牲打，一口氣再得3分，這半局5支安打攻下4分奠定勝基。

龍隊打線無法突破喬登封鎖，獅隊8局上攻勢再起，陳傑憲獲保送，李丞齡代打轟出兩分砲，本季第5轟出爐，接著潘傑楷觸身球上壘，林祖傑、陳聖平都獲保送，邱智呈揮出二壘打攻下3分打點，一口氣拉大到9分領先，龍隊大勢已去。

獅隊9局上又有攻勢，陳傑憲獲保送、潘傑楷揮出二壘打，接著林培緯轟出3分砲，本季第2轟、生涯第4轟出爐，龍隊9局下攻下1分完全不影響比賽勝負。

龍隊洋投梅賽鍶先發7局，被揮出9支安打、出現1次保送，投出5次三振，失4分只有1分自責，挑戰本季第11勝失利，戰績變成10勝4敗、防禦率1.76。

中職 統一獅 中信兄弟

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