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中職／馬傑森生涯7年罕見第2轟出爐 剛好締造猿隊2000轟紀錄
樂天桃猿隊今天在桃園球場對中信兄弟隊之戰，打完前3局2：8落後，4局下馬傑森從兄弟洋投德保拉的手中轟出陽春砲，生涯第2支全壘打出爐，也是隊史第2000轟紀錄。
馬傑森2020年10月17日登上猿隊一軍，生涯前6季完全沒有全壘打紀錄，今年4月10日對兄弟之戰終於開張，從羅戈的手中轟出陽春砲，今天是生涯第404場出賽，再度砲轟兄弟洋投，個人生涯罕見第2轟剛好締造隊史重要全壘打紀錄，讓全場猿迷看得相當開心。
德保拉將挑戰生涯第80勝紀錄，中職過去只有3名洋投勇壯（108勝），羅力（102勝）、伍鐸（80勝）達到里程碑，兄弟打完前4局8：3領先。
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