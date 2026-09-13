中職／馬傑森生涯7年罕見第2轟出爐 剛好締造猿隊2000轟紀錄

統一獅隊洋投喬登今天在天母球場主宰戰場，先發7局未失分，一路封鎖味全龍隊打線，幫助獅隊12：1獲勝，和下半季排名第1的樂天桃猿隊之間已無勝差，有機會躍居榜首，就等桃園球場中信兄弟、猿隊之戰比賽結果出爐。

2026-09-13 18:57