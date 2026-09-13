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中職／馬傑森生涯7年罕見第2轟出爐 剛好締造猿隊2000轟紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
樂天桃猿隊馬傑森成為隊史第2000轟打者。本報資料照
樂天桃猿隊馬傑森成為隊史第2000轟打者。本報資料照

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樂天桃猿隊今天在桃園球場對中信兄弟隊之戰，打完前3局2：8落後，4局下馬傑森從兄弟洋投德保拉的手中轟出陽春砲，生涯第2支全壘打出爐，也是隊史第2000轟紀錄。

馬傑森2020年10月17日登上猿隊一軍，生涯前6季完全沒有全壘打紀錄，今年4月10日對兄弟之戰終於開張，從羅戈的手中轟出陽春砲，今天是生涯第404場出賽，再度砲轟兄弟洋投，個人生涯罕見第2轟剛好締造隊史重要全壘打紀錄，讓全場猿迷看得相當開心。

德保拉將挑戰生涯第80勝紀錄，中職過去只有3名洋投勇壯（108勝），羅力（102勝）、伍鐸（80勝）達到里程碑，兄弟打完前4局8：3領先。

馬傑森 中職 羅戈

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