中職／猿遭15場完封是各隊最慘 曾豪駒希望好好串聯攻勢

樂天桃猿、中信兄弟隊今天繼續在桃園球場交手，進行3連戰最後一戰，總教練曾豪駒賽前談到昨天遭0：6完封一事，認為攻擊起伏較大，希望今天比賽能夠好好串聯攻勢。

兩隊在3連戰前兩戰各拿1勝，猿隊昨天在14888名球迷（桃園球場本季最高）面前，遭鄭浩均、余謙聯手封鎖，全場只有5支安打，中斷3連勝紀錄，今年第15場比賽遭完封是中職6隊最多。

鄭浩均先發8局只被揮出4支安打，完全壓制猿隊打線，曾豪駒表示，鄭浩均的速差搭配很好，讓打者無法掌握，打不出太好的內容。

猿隊下半季排名暫居榜首，不過只領先統一獅隊半場勝差，對兄弟也僅有1場，全年戰績則是排名第5，從目前戰況看來，想進季後賽必須搶到下半季冠軍才行。