聽新聞
0:00 / 0:00
中職／猿遭15場完封是各隊最慘 曾豪駒希望好好串聯攻勢
樂天桃猿、中信兄弟隊今天繼續在桃園球場交手，進行3連戰最後一戰，總教練曾豪駒賽前談到昨天遭0：6完封一事，認為攻擊起伏較大，希望今天比賽能夠好好串聯攻勢。
兩隊在3連戰前兩戰各拿1勝，猿隊昨天在14888名球迷（桃園球場本季最高）面前，遭鄭浩均、余謙聯手封鎖，全場只有5支安打，中斷3連勝紀錄，今年第15場比賽遭完封是中職6隊最多。
鄭浩均先發8局只被揮出4支安打，完全壓制猿隊打線，曾豪駒表示，鄭浩均的速差搭配很好，讓打者無法掌握，打不出太好的內容。
猿隊下半季排名暫居榜首，不過只領先統一獅隊半場勝差，對兄弟也僅有1場，全年戰績則是排名第5，從目前戰況看來，想進季後賽必須搶到下半季冠軍才行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。