中職／劉俊緯有望歸隊 葉君璋祝福劉基鴻亞運行：多賺點奶粉錢

中華職棒味全龍隊三壘防區因劉基鴻到亞運國家隊報到出現空缺，不過上個月手肘骨裂的劉俊緯有望週末回歸，總教練葉君璋談到為劉基鴻送行時說：「有跟他說加油，多賺一點奶粉錢。」

劉基鴻在亞運期間離隊，葉君璋原本寄望劉俊緯成接替人選，但他在8月20日遭觸身球砸到手肘導致骨裂，所幸復原進度良好，葉君璋今天接受媒體聯訪時透露，劉俊緯近期已開始打擊練習，如果強度能順利拉上來，就能補起三壘。

龍隊日前升上21歲內野手陽念祖，但至今尚未出賽，陽念祖7月時也曾升上一軍但未留下出賽紀錄。葉君璋指出，陽念祖守備、跑壘都不錯，升上來就是想要測試，一定會讓他有機會，「沒機會之前，不會讓他下去。」