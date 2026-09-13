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中職／林祖傑經胡金龍提點 返一軍打擊率高達3成70

中央社／ 台北13日電
統一獅林祖傑。 聯合報系資料照
統一獅林祖傑。 聯合報系資料照

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中華職棒統一7-ELEVEn獅隊內野手林祖傑8月重返一軍後手感火燙，到今天賽前這段期間打擊率高達3成70，林祖傑不想被貼上「帶著手套打擊」標籤，在二軍經過胡金龍一番開導後豁然開朗。

林祖傑開季打到5月時打擊率下探至1成33，隨後就下二軍調整，直到8月18日才回到一軍，但接下來11場出賽敲出10支安打，將賽季打擊率拉抬到2成46。

會有這樣的轉變，林祖傑歸功胡金龍的指導，擔任一軍助理打擊教練的胡金龍到二軍觀察選手時，林祖傑把握機會請益，「他告訴我，要準備好打直球，真的遇到變化球再去應變。」

林祖傑接受中央社記者訪問時表示，自己先前的問題是太過猶豫，在打擊區想太多，反而身體沒有跟上想法，胡金龍因此給出建議，「他告訴我練習時把直球打好，比賽時積極攻擊，在場邊就要想好投手球路去做功課。」

作為內野手的林祖傑不僅打擊有提升，也在此時鞏固球隊的中線守備，他說：「想法還是幫助投手，讓他們能以最少的球數去抓到出局數，這是我們守備最在意的事。剛進來職棒，很多人說我是帶手套打擊，就是靠守備出賽，但還是不想忽略打擊。」

林祖傑 胡金龍 統一7-ELEVEn獅

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