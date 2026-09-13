U18亞青／張乙安本屆回憶最難忘棒打河弦丞 「因為他很貴」

中華隊在U18亞洲青棒錦標賽以季軍作收，「台灣隊長」張乙安在本屆繳出0.444打擊率，談到留下最深印象，果然是來自南韓王牌左投河弦丞，原因也很老實，「因為他很貴啊！」

張乙安去年已在U18世界盃披上中華隊戰袍，22打數只有1安打，吞下8次三振，打擊率只有0.045；本屆亞青擔任隊長，18打數敲出8安打，打擊率10倍飆漲。

中華隊賽程至今天落幕，回顧本屆表現，張乙安坦言比起去年U18世界盃好太多，但只給自己「還可以」的評價，成長較多的是每一場都用新的心態去比賽。

談到留下最深的印象，他的答案是河弦丞，「因為他很貴啊，很開心可以從他手中擊出安打，他在南韓滿強的，可以從他手中擊出安打。」

張乙安已考取開南大學，接下來將先觀望是否有出國機會，如果暫時沒有機會，將先到新北市成棒隊練球，