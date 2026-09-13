U18亞青／自評帶兵不及格 中華隊教頭力薦選手態度「職棒教練會喜歡」

中華隊無緣挑戰衛冕，在本屆U18亞洲青棒錦標賽以季軍作收，總教練楊孝承為自己帶兵打下「不及格」的成績，他指出這次較大的弱點在於打擊自信度，但也肯定選手配合度、認真態度都沒話說，「有這樣的態度，相信未來進職棒，他們的教練會更喜歡。」

中華隊6戰攻下58分，但多數面對來自實力有段落差的泰國、新加坡、菲律賓（2場），對南韓隊分數掛蛋、對日本隊只拿1分。

楊孝承指出，這批選手在打擊上自信心比較不夠，球數領先打者不太敢出棒，還是要鼓勵選手相信自己。評價本屆帶兵，楊孝承直言，「當然是不及格啊！沒打進冠軍戰。」

本屆中華隊任務落幕，楊孝承也感謝孩子們都辛苦了，「從7月12日集訓至今，兩個月期間，不管訓練或戰術執行、球風設計，這批球員的配合度和態度都滿好的，大家真的很辛苦，幾乎都沒休假，訓練和管理配合度很高。」