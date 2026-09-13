U18亞青／最佳狀態留在台日大戰卻錯過 蔡辰瀧先等1年再想中職

目標旅外的蔡辰瀧，視線瞄準U18亞洲青棒錦標賽昨天與日本隊一戰，錯過登板機會，讓他也覺可惜，坦言：「昨天是狀況調整到最好的時候」，亟欲在球探面前展現。

中華隊昨天以1：2不敵日本隊，無緣冠軍賽，該役教練團設定若七局上中華隊追平或超前，將由蔡辰瀧把關七局下，但中華隊未能追回落後，蔡辰瀧未能在昨天出賽，今天在季軍戰中繼2局無失分、送出2次三振。

蔡辰瀧直言，知道球探都在關注昨天台日之戰，也是自己狀況調整最好的時候，「對日本比賽投球的價值會是最高的，比較強勁的對手，昨天（沒上場）滿難過的，沒辦法，教練團有他們的考量，也是要尊重他們。」

蔡辰瀧說：「昨天沒有丟，對球探或許會有影響，我是覺得既然比賽已經結束了，之後有沒有出國，真的就只能等，看球探的想法。」

對於下一步動向，蔡辰瀧說都不排斥，如果有機會出國就盡力去實現，如果沒能旅外，會先就讀開南大學，「一定有考慮中職，給自己一年時間，如果沒有旅外機會，我就會投入中職選秀，畢竟我沒辦法等太久，上大學也是一筆消耗。」也點出自己的柔軟度、變化球、控球都需要更精進。