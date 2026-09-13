中職／德保拉挑戰第80勝追上伍鐸 史上只有3名洋投達到里程碑

中信兄弟隊作客桃園球場，洋投德保拉今天登板對決樂天桃猿隊，爭取本季第9勝、生涯第80勝，如果順利拿下勝投，將是中職史上第4位加入「80勝俱樂部」的外籍投手，猿隊推出林子崴應戰。

德保拉2020年加盟兄弟，生涯前5年都達二位數勝投，本季戰績8勝5敗、防禦率3.07，今天將挑戰3連勝，有機會在例行結束前再創單季10勝紀錄。

前興農牛隊洋將勇壯108勝，穩居中職史上最多勝洋投，總勝場數也高居聯盟第2，只落後統一獅隊「嘟嘟」潘威倫的149勝紀錄，富邦悍將隊羅力102勝在洋投排名第2，接著是味全龍隊伍鐸80勝、德保拉79勝。

德保拉生涯7年出賽148場（145場先發），戰績79勝39敗、防禦率2.81，今年若能投贏猿隊，總勝場數將和伍鐸並列史上第9，對德保拉來說，這一勝代表他長期效力兄弟的重要里程碑。

再來看看中職現役投手勝投排名，兄弟老將鄭凱文82勝暫居榜首、伍鐸80勝居次，德保拉79勝排名第3，獅隊布雷克、龍隊鋼龍、台鋼雄鷹隊黃子鵬、獅隊王鏡銘都是57勝並列第4，黃子鵬今天在高雄澄清湖球場對決悍將，有機會獨居第4。

兄弟、猿隊3連戰前兩戰，兩隊各拿1勝，猿隊下半季23勝18敗暫居第1，不過只領先獅隊半場、兄弟1場勝差，3隊排名可能隨時生變，兄弟只要搶下這一勝，和猿隊之間的勝差將會歸零。