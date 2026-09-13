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U18亞青／把本後飛球變犧牲打機警跑壘 陳耀杰猛打有張乙安當心理老師
中華隊今天在U18亞洲青棒錦標賽季軍戰提前5局以13：0擊敗菲律賓隊，鎮守二壘的陳耀杰，在本屆賽會前5戰11打數只有2安打，今天一戰就敲3安打，還有一次將本壘後方界外飛球變犧牲打的機警跑壘，而他賽後透露，張乙安也扮演自己的心理老師。
面對實力有段落差的菲律賓隊，中華隊一開賽攻勢並不順，首局出現雙殺，第二局第一個出局數出現在三壘，直到全永樂二壘打、陳耀杰一壘打串連攻下分數後，一舉為中華隊打開氣勢，單局狂攻14人次，敲出8安打、4次四死球保送，攻下10分奠定勝基。
中華隊全場12支安打，3人繳出3安猛打，包括陳耀杰，1場比賽敲出的安打數就超過前5場總和。
陳耀杰前幾場攻擊卡關，已經先靠守備穩定貢獻，他也提到，其實自己狀況一直都很好，但前一場對失投球的掌握度沒那麼好，「今天自己設定就是把球看進來一點，不要這麼早就打到球。」他指出，大家知道對手實力有段落差，但一開始分數沒有回來，難免會比較緊繃，自己也很開心可以幫助球隊打下第一分，讓大家可以比較放得開。
陳耀杰還在第四局進占三壘後，利用捕手接殺本壘後方界外球無人補位的機會機警闖本壘搶下分數，他說注意到沒人補位，防守員都離本壘板還有一段距離，當時就覺得有機會可以跑回分數。
談到本屆賽會收穫，陳耀杰認為是心態，變得更加沉穩，除了心理老師之外，張乙安也給自己很大幫助，「張乙安去年也有打（U18世界盃），他也打得不是很好，他告訴我很多，怎麼去調整心態、守備站位，他也是我場上的心理老師。」
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