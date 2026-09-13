U18亞青／把本後飛球變犧牲打機警跑壘 陳耀杰猛打有張乙安當心理老師

中華隊今天在U18亞洲青棒錦標賽季軍戰提前5局以13：0擊敗菲律賓隊，鎮守二壘的陳耀杰，在本屆賽會前5戰11打數只有2安打，今天一戰就敲3安打，還有一次將本壘後方界外飛球變犧牲打的機警跑壘，而他賽後透露，張乙安也扮演自己的心理老師。

面對實力有段落差的菲律賓隊，中華隊一開賽攻勢並不順，首局出現雙殺，第二局第一個出局數出現在三壘，直到全永樂二壘打、陳耀杰一壘打串連攻下分數後，一舉為中華隊打開氣勢，單局狂攻14人次，敲出8安打、4次四死球保送，攻下10分奠定勝基。

中華隊全場12支安打，3人繳出3安猛打，包括陳耀杰，1場比賽敲出的安打數就超過前5場總和。

陳耀杰前幾場攻擊卡關，已經先靠守備穩定貢獻，他也提到，其實自己狀況一直都很好，但前一場對失投球的掌握度沒那麼好，「今天自己設定就是把球看進來一點，不要這麼早就打到球。」他指出，大家知道對手實力有段落差，但一開始分數沒有回來，難免會比較緊繃，自己也很開心可以幫助球隊打下第一分，讓大家可以比較放得開。

陳耀杰還在第四局進占三壘後，利用捕手接殺本壘後方界外球無人補位的機會機警闖本壘搶下分數，他說注意到沒人補位，防守員都離本壘板還有一段距離，當時就覺得有機會可以跑回分數。

談到本屆賽會收穫，陳耀杰認為是心態，變得更加沉穩，除了心理老師之外，張乙安也給自己很大幫助，「張乙安去年也有打（U18世界盃），他也打得不是很好，他告訴我很多，怎麼去調整心態、守備站位，他也是我場上的心理老師。」

第四局陳耀杰利用捕手接殺本壘後方界外球無人補位的機會機警闖本壘搶下分數。記者陳正興／攝影