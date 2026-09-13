圖輯／U18亞青季軍戰 中華隊13：0提前結束拿下季軍

U18亞洲青棒錦標賽季軍戰，中華隊提前在5局以13：0擊敗菲律賓隊，在本屆賽事以季軍作收。

中華隊啟用3任投手，先發投手楊曜丞2局被敲1安打、無失分，送出3次三振，蔡辰瀧接手2局被敲1安打、無失分，送出2次三振；五局上由陳昱勳上場把關未失分，讓此役戰線畫下句點。

中華隊在第二局進行一輪猛攻，由全永樂二壘打、陳耀杰一壘打串連攻下分數後，一舉為中華隊打開氣勢，單局狂攻14人次，敲出8安打、4次四死球保送，攻下10分，終場以13：0擊敗菲律賓隊，五局提前結束此戰。

中華隊全場12支安打，胡辰睿、陳耀杰、帕蘇拉都是單場3安，胡辰睿前3打席依序出現一壘打、二壘打、三壘打，第四局等到第四打席機會，結局是選到保送，無緣挑戰完全打擊。

中華隊先發投手楊曜丞。記者陳正興／攝影

中華隊提前在5局以13：0擊敗菲律賓隊，拿下季軍，亞洲棒球總會秘書長林華韋（左三）在場邊與選手ㄧㄧ握手致意。記者陳正興／攝影

中華隊提前在5局以13：0擊敗菲律賓隊，拿下季軍。記者陳正興／攝影

中華隊帕蘇拉在中華隊第二局的攻勢貢獻單局雙安。記者陳正興／攝影

中華隊陳耀杰飛腿衝上三壘。記者陳正興／攝影

中華隊陳耀杰一壘安打攻下第1分，打開中華隊的氣勢。記者陳正興／攝影

中華隊提前在5局以13：0擊敗菲律賓隊，拿下季軍，賽後球隊在場邊團隊討論。記者陳正興／攝影

中華隊陳耀杰利用內野高飛球接殺時段，衝回本壘得分。記者陳正興／攝影

中華隊陳耀杰一壘安打攻下第1分，打開中華隊的氣勢。記者陳正興／攝影

中華隊後援投手陳昱勛（左二）第五局上場把關，未讓菲律賓隊得分，守住戰果。記者陳正興／攝影

中華隊帕蘇拉在中華隊第二局的攻勢貢獻單局雙安。記者陳正興／攝影