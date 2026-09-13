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圖輯／U18亞青季軍戰 中華隊13：0提前結束拿下季軍
U18亞洲青棒錦標賽季軍戰，中華隊提前在5局以13：0擊敗菲律賓隊，在本屆賽事以季軍作收。
中華隊啟用3任投手，先發投手楊曜丞2局被敲1安打、無失分，送出3次三振，蔡辰瀧接手2局被敲1安打、無失分，送出2次三振；五局上由陳昱勳上場把關未失分，讓此役戰線畫下句點。
中華隊在第二局進行一輪猛攻，由全永樂二壘打、陳耀杰一壘打串連攻下分數後，一舉為中華隊打開氣勢，單局狂攻14人次，敲出8安打、4次四死球保送，攻下10分，終場以13：0擊敗菲律賓隊，五局提前結束此戰。
中華隊全場12支安打，胡辰睿、陳耀杰、帕蘇拉都是單場3安，胡辰睿前3打席依序出現一壘打、二壘打、三壘打，第四局等到第四打席機會，結局是選到保送，無緣挑戰完全打擊。
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