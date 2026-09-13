中職／紀慶然擊掌重打女翻譯引爭議 「土下座」致歉：是我不夠成熟

台鋼雄鷹昨日以8：3擊敗富邦，收下系列賽2連勝，原本正力拚橫掃對手並擺脫下半季排名墊底位置，不過賽後一段擊掌畫面卻意外成為外界討論焦點。台鋼球員紀慶然在退場時與場邊隊職員逐一擊掌，其中面對球隊女翻譯Ingrid時，動作力道明顯較大，引發不少球迷質疑玩笑是否過頭。

從轉播畫面可見，台鋼球員賽後依序與隊友、工作人員擊掌慶祝勝利，紀慶然一開始與其他人互動時都屬一般擊掌，不過輪到Ingrid時，他突然將右手舉高，再由上往下用力拍向對方手掌。Ingrid當下身體隨力道往旁邊傾斜，隨後也用左手扶住右手，畫面被球迷注意到後，迅速在社群平台發酵。

後續轉播鏡頭再度帶到場邊時，Ingrid在協助洋砲魔鷹口譯期間，被拍到不斷轉動右手腕並甩手，讓更多網友認為這次擊掌力道不太恰當。相關影片被截圖與轉傳後，在社群平台引發熱議，不少球迷留言批評，即使雙方私下熟識，也不代表可以用過大力道互動，更何況紀慶然面對其他人時並沒有出現相同動作。

網友反應相當直接，有人留言表示「打那麼大力到底有什麼毛病」、「不好笑，幼稚當有趣」、「看起來不舒服」、「就算很熟，也不能打那麼大力吧」、「如果沒辦法拿捏玩笑的尺寸，那就不要開玩笑」。也有人指出，不論對象是誰，都不應該在對方沒有預期的情況下，以過大力道造成他人不適。

隨著事件延燒，紀慶然13日中午透過個人Instagram限時動態公開回應。他在畫面中附上與Ingrid視訊的截圖，自己則採取「土下座」的方式，試圖表達出歉意，而Ingrid則是在視訊畫面中露出笑容並比出YA手勢。紀慶然也在限動寫下：「是我不夠成熟，跟團隊的大家道歉，未來會更加謹慎。」

紀慶然現年24歲，是台鋼雄鷹創隊首批球員，2022年中職選秀會第2輪獲得台鋼指名入隊。去年他在一軍出賽79場，敲出56支安打，打擊率.246；本季出賽80場已創下個人生涯新高，累積53支安打，打擊率.242。

紀慶然生涯至今604個打席還沒擊出全壘打，也讓他成為僅次於葉子霆第2長未開轟的現役球員。