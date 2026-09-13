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日職／徐若熙術後首度登板 二軍中繼1局飆速158公里
經歷腰椎椎間盤手術治療後，福岡軟銀鷹隊台灣投手徐若熙今天重返投手丘，在日本職棒二軍登板中繼1局失1分，最快球速來到158公里。
25歲的徐若熙7月中因腰部不適接受治療，恢復進度比預期更快，8月22日就讓捕手以半蹲姿勢接球，25日術後首度牛棚練投，9月5日開始實戰投打練習（Live BP），今天在二軍出賽。
軟銀鷹隊二軍今天與廣島鯉魚隊二軍交手，徐若熙在7局上球隊5比7落後時登板，一開始被林晃汰敲出二壘安打，2出局後再被安竹俊喜敲安掉1分，但隨後三振內田湘大止血。
軟銀最終以6比12輸球，而徐若熙總計以20球投完1局，被敲2支安打丟掉1分，另有2次三振、沒有四壞保送，繼6月14日登板之後，再次回到職棒場上。
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