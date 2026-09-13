快訊

桃機遭挾持實習生是飛航系學生…遭割傷還原經過 趁歹徒分心主動奪刀

民進黨創黨元老林豐喜挺江啟臣任顧問團長 民進黨：將開會討論

聽新聞
0:00 / 0:00

U18亞青／陳柏凱3天後當悍將 學生棒球終戰留遺憾期許進職棒後更強大

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊選秀狀元陳柏凱。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊選秀狀元陳柏凱。記者陳正興／攝影

2026名古屋亞運

「悍將狀元」陳柏凱人生的最後一場學生棒球，今天畫下句點，接下來將在16日向富邦悍將隊報到。回顧本屆賽會表現，陳柏凱也坦言：「沒有表現好」，但他相信自己是有能力的，期許經過職棒歷練後，來年再與日、韓交手。

陳柏凱頂著中職史上最高簽約金650萬元加入悍將，此次披上國家隊戰袍備受期待，也是日媒點名警戒對象，而他本屆6場出賽合計13打數敲出4安打，分布在預賽對泰國、新加坡及複賽對菲律賓，對上南韓、日本以及今天季軍戰安打都掛蛋。

陳柏凱對自己的表現也不滿意，「這次收穫就是學習到亞洲盃的抗壓性，其餘的就是沒有表現好。」他特別指出對日本隊第三局的打席，兩出局、二三壘有人輪到他，「大家期待我敲安打，但我沒有做出來。」

陳柏凱坦言，有感受到身為狀元的壓力，也有記住心理老師的提醒，「緊張的話，在場邊深呼吸，讓自己可以平靜一點。」這次未能在場上留下佳績，他期待未來再與日韓過招，「一定會啊！畢竟我也是有這個能力，但這次沒有表現好，希望進職業後把自己武裝好，幾年後再跟他們對決，看能不能有好的表現。」

陳柏凱 棒球 職棒

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

U18亞青／連碰日韓大魔王都繳好投 劉任右卻哭了：就差一點

U18亞青／決賽門票之爭台日王牌「硬碰硬」 織田翔希對決劉任右

U18亞青／3人猛打！中華隊5局扣倒菲律賓 主場留下季軍

U18亞青／找上南韓王牌河弦丞學滑球 劉任右還想向末吉良丞討教控球

相關新聞

U18亞青／3人猛打！中華隊5局扣倒菲律賓 主場留下季軍

收起昨天1分差惜敗日本隊的遺憾，中華隊今天出戰U18亞洲青棒錦標賽季軍戰，提前5局以13：0擊敗菲律賓隊，在本屆賽事以季軍作收。

中職／德保拉挑戰第80勝追上伍鐸 史上只有3名洋投達到里程碑

中信兄弟隊作客桃園球場，洋投德保拉今天登板對決樂天桃猿隊，爭取本季第9勝、生涯第80勝，如果順利拿下勝投，將是中職史上第4位加入「80勝俱樂部」的外籍投手，猿隊推出林子崴應戰。

中職／林祖傑經胡金龍提點 返一軍打擊率高達3成70

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊內野手林祖傑8月重返一軍後手感火燙，到今天賽前這段期間打擊率高達3成70，林祖傑不想被貼...

U18亞青／張乙安本屆回憶最難忘棒打河弦丞 「因為他很貴」

中華隊在U18亞洲青棒錦標賽以季軍作收，「台灣隊長」張乙安在本屆繳出0.444打擊率，談到留下最深印象，果然是來自南韓王牌左投河弦丞，原因也很老實，「因為他很貴啊！」

U18亞青／自評帶兵不及格 中華隊教頭力薦選手態度「職棒教練會喜歡」

中華隊無緣挑戰衛冕，在本屆U18亞洲青棒錦標賽以季軍作收，總教練楊孝承為自己帶兵打下「不及格」的成績，他指出這次較大的弱點在於打擊自信度，但也肯定選手配合度、認真態度都沒話說，「有這樣的態度，相信未來進職棒，他們的教練會更喜歡。」

U18亞青／最佳狀態留在台日大戰卻錯過 蔡辰瀧先等1年再想中職

目標旅外的蔡辰瀧，視線瞄準U18亞洲青棒錦標賽昨天與日本隊一戰，錯過登板機會，讓他也覺可惜，坦言：「昨天是狀況調整到最好的時候」，亟欲在球探面前展現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。