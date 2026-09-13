U18亞青／陳柏凱3天後當悍將 學生棒球終戰留遺憾期許進職棒後更強大

「悍將狀元」陳柏凱人生的最後一場學生棒球，今天畫下句點，接下來將在16日向富邦悍將隊報到。回顧本屆賽會表現，陳柏凱也坦言：「沒有表現好」，但他相信自己是有能力的，期許經過職棒歷練後，來年再與日、韓交手。

陳柏凱頂著中職史上最高簽約金650萬元加入悍將，此次披上國家隊戰袍備受期待，也是日媒點名警戒對象，而他本屆6場出賽合計13打數敲出4安打，分布在預賽對泰國、新加坡及複賽對菲律賓，對上南韓、日本以及今天季軍戰安打都掛蛋。

陳柏凱對自己的表現也不滿意，「這次收穫就是學習到亞洲盃的抗壓性，其餘的就是沒有表現好。」他特別指出對日本隊第三局的打席，兩出局、二三壘有人輪到他，「大家期待我敲安打，但我沒有做出來。」

陳柏凱坦言，有感受到身為狀元的壓力，也有記住心理老師的提醒，「緊張的話，在場邊深呼吸，讓自己可以平靜一點。」這次未能在場上留下佳績，他期待未來再與日韓過招，「一定會啊！畢竟我也是有這個能力，但這次沒有表現好，希望進職業後把自己武裝好，幾年後再跟他們對決，看能不能有好的表現。」