中職／龍隊季後賽名單投手為重 葉總評估曾仁和可能趕不上

中華職棒味全龍隊手握上半季冠軍，提早思考季後賽安排，總教練葉君璋判斷屆時將以投手為重，曾仁和恐怕難以趕上，捕手雖預計僅帶2人，但吉力吉撈．鞏冠、李展毅都可以蹲。

龍隊目前一軍雖然僅將蔣少宏、林辰勳登錄為捕手，季後賽也將以2人為主，但葉君璋指出另2名可用之兵，李展毅日前曾以捕手身分替補出賽，吉力吉撈．鞏冠近期也有在練習，雖然先前十字韌帶曾受傷，「但蹲捕影響比較小，跑壘比較有可能受傷。」

捕手不用帶到第3人，葉君璋思考名單員額將偏重投手，他表示，「主要還是投手，野手板凳可能用不上，但牛棚萬一不夠人，影響比較大。」要帶進哪些投手也已開始觀察，「主要的那些大家都知道，不會變。就是其他要怎麼帶的問題。」

其中長中繼角色，葉君璋點名黃暐傑是第1優先，甚至沒打算排第2號長中繼，葉君璋解釋，現在季後賽名單可放32人，多幾個投手其實就可吃下長中繼的工作，「要有壓制力比較重要。」

由於龍隊季後賽使用3名洋投外加「本土洋將」伍鐸（Bryan Woodall），就足以撐起先發輪值，本土先發投手可能都以後援為主，其中曾仁和因肩膀夾擠可能來不及復出，近期才回到一軍先發的曹祐齊帶進名單機會也不大。