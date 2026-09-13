快訊

搭飛機別穿這幾種衣服 空服員曝座椅驚人內幕：看過非常可怕的東西

兒子17歲時遭詐騙！黃珊珊只回「自己去報警，不准說媽媽是誰」 背後考量曝光

基隆一處廢棄停車場起火燃燒！ 熊熊烈火升起濃濃黑煙 高速公路看得見

聽新聞
0:00 / 0:00

U18亞青／3人猛打！中華隊5局扣倒菲律賓 主場留下季軍

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
陳耀杰一壘打攻下第1分，也打開中華隊的氣勢。記者陳正興／攝影
陳耀杰一壘打攻下第1分，也打開中華隊的氣勢。記者陳正興／攝影

2026名古屋亞運

收起昨天1分差惜敗日本隊的遺憾，中華隊今天出戰U18亞洲青棒錦標賽季軍戰，提前5局以13：0擊敗菲律賓隊，在本屆賽事以季軍作收。

中華隊首局攻勢斷在雙殺，第二局第一個出局數出現在三壘，雖有苦戰開局，但隨即就在全永樂二壘打、陳耀杰一壘打串連攻下分數後，一舉為中華隊打開氣勢，單局狂攻14人次，敲出8安打、4次四死球保送，攻下10分，陳耀杰、帕蘇拉．塔基斯利尼安都是單局雙安。

中華隊第三局再下一城，第四局攻下2分，包括陳耀杰進占三壘後，利用捕手接殺本壘後方界外球無人補位的機會機警闖本壘搶下分數。

中華隊全場12支安打，胡辰睿、陳耀杰、帕蘇拉都是單場3安，胡辰睿前3打席依序出現一壘打、二壘打、三壘打，第四局等到第四打席機會，結局是選到保送，無緣挑戰完全打擊。

中華隊共用3任投手，楊曜丞先發2局被敲1安打、無失分，送出3次三振，蔡辰瀧接手2局被敲1安打、無失分，送出2K；陳昱勛把關五局上未失分，也讓戰線畫下句點。

中華隊第二任投手蔡辰瀧。記者陳正興／攝影
中華隊第二任投手蔡辰瀧。記者陳正興／攝影

帕蘇拉在中華隊第二局的攻勢貢獻單局雙安。記者陳正興／攝影
帕蘇拉在中華隊第二局的攻勢貢獻單局雙安。記者陳正興／攝影

第四局陳耀杰利用捕手接殺本壘後方界外球無人補位的機會機警闖本壘搶下分數。記者陳正興／攝影
第四局陳耀杰利用捕手接殺本壘後方界外球無人補位的機會機警闖本壘搶下分數。記者陳正興／攝影

菲律賓 日本隊 中華隊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

U18亞青／中華隊5局10：0擊退菲律賓 明與日本爭冠軍戰門票

U18亞青／惜敗…中華隊1分差不敵日本隊衛冕夢碎 明與菲爭季軍

U18亞青／南韓5戰全勝進冠軍賽 今晚「台日大戰」爭另一張門票

U18亞青／李虎玟率南韓逆轉日本一腳踏進冠軍賽 台日戰成晉級關鍵戰

相關新聞

U18亞青／3人猛打！中華隊5局扣倒菲律賓 主場留下季軍

收起昨天1分差惜敗日本隊的遺憾，中華隊今天出戰U18亞洲青棒錦標賽季軍戰，提前5局以13：0擊敗菲律賓隊，在本屆賽事以季軍作收。

U18亞青／陳柏凱3天後當悍將 學生棒球終戰留遺憾期許進職棒後更強大

「悍將狀元」陳柏凱人生的最後一場學生棒球，今天畫下句點，接下來將在16日向富邦悍將隊報到。回顧本屆賽會表現，陳柏凱也坦言：「沒有表現好」，但他相信自己是有能力的，期許經過職棒歷練後，來年再與日、韓交手。

U18亞青／對爭取旅外很關鍵 蔡辰瀧沒能對決日韓難掩失落

U18亞洲青棒錦標賽中華隊無緣冠軍戰，投手蔡辰瀧難忍情緒落淚，他透露韓國、日本比賽都有熱身，狀態好很想投給球探看，替爭取旅...

U18亞青／陳耀杰對日本秀飛撲美技 國際賽磨練了解自身不足

U18亞洲青棒錦標賽中華隊二壘手陳耀杰昨天對日本比賽，2局下二壘撲接秀美技守備，自評屬於守優於攻的球員，昨天輸球眼淚在眼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。