U18亞青／3人猛打！中華隊5局扣倒菲律賓 主場留下季軍

收起昨天1分差惜敗日本隊的遺憾，中華隊今天出戰U18亞洲青棒錦標賽季軍戰，提前5局以13：0擊敗菲律賓隊，在本屆賽事以季軍作收。

中華隊首局攻勢斷在雙殺，第二局第一個出局數出現在三壘，雖有苦戰開局，但隨即就在全永樂二壘打、陳耀杰一壘打串連攻下分數後，一舉為中華隊打開氣勢，單局狂攻14人次，敲出8安打、4次四死球保送，攻下10分，陳耀杰、帕蘇拉．塔基斯利尼安都是單局雙安。

中華隊第三局再下一城，第四局攻下2分，包括陳耀杰進占三壘後，利用捕手接殺本壘後方界外球無人補位的機會機警闖本壘搶下分數。

中華隊全場12支安打，胡辰睿、陳耀杰、帕蘇拉都是單場3安，胡辰睿前3打席依序出現一壘打、二壘打、三壘打，第四局等到第四打席機會，結局是選到保送，無緣挑戰完全打擊。

中華隊共用3任投手，楊曜丞先發2局被敲1安打、無失分，送出3次三振，蔡辰瀧接手2局被敲1安打、無失分，送出2K；陳昱勛把關五局上未失分，也讓戰線畫下句點。

中華隊第二任投手蔡辰瀧。記者陳正興／攝影

帕蘇拉在中華隊第二局的攻勢貢獻單局雙安。記者陳正興／攝影