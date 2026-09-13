U18亞青／對爭取旅外很關鍵 蔡辰瀧沒能對決日韓難掩失落

U18亞洲青棒錦標賽中華無緣冠軍戰，投手蔡辰瀧難忍情緒落淚，他透露韓國、日本比賽都有熱身，狀態好很想投給球探看，替爭取旅外加分，可惜沒能登板，球隊又輸球，情緒很多。

亞洲青棒錦標賽中華昨天不敵日本，確定無緣冠軍戰，賽後球員、教練哭成一片，蔡辰瀧眼淚流不停，賽後日本隊球員梶山侑孜、福島陽奈汰特別來找蔡辰瀧，蔡辰瀧也是紅著眼眶走出來。

蔡辰瀧今天賽前接受中央社記者訪問表示，對韓國、日本比賽，本來都是設定第2任登板，所以從開賽1、2局就在牛棚準備熱身，狀態很好，可能因為面對左打等考量，最後都沒能有機會登板。

蔡辰瀧今年從平鎮高中畢業，沒有投入中職選秀，想要拚旅外機會，也有國外球團持續關注。他表示，知道這個比賽可能是確定是否能有旅外合約很關鍵的一步，對日本、韓國比賽很多球探到場，高強度對手更有鑑別度，想要在國際舞台投出表現，可惜沒能登板，加上球隊輸球，才會有這麼多的情緒。

蔡辰瀧表示，日本、韓國打者身材很好，成熟度也很高，特別想要對決看看。至於日本、韓國都派出王牌投手，蔡辰瀧則認為，論身材，日韓投手當然比較突出，但還是自信可以展現出不同的優點，球速或許沒辦法這麼快，但技巧不一定會比較差。

昨天賽後，日本隊陣中球員梶山侑孜、福島陽奈汰特別跑到中華隊休息區找蔡辰瀧，蔡辰瀧表示有嚇一跳，去年底在台日高中棒球對抗賽交手，雖然期間沒有特別聯絡，但只要對決過都會有印象，兩人分別和蔡辰瀧擁抱安慰，蔡辰瀧也送上祝福。