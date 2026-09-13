U18亞青／陳耀杰對日本秀飛撲美技 國際賽磨練了解自身不足

U18亞洲青棒錦標賽中華隊二壘手陳耀杰昨天對日本比賽，2局下二壘撲接秀美技守備，自評屬於守優於攻的球員，昨天輸球眼淚在眼眶打轉很不甘心，也透過國際賽經驗了解不足。

亞洲青棒錦標賽中華隊野手陳耀杰昨天與日本交手，先發打9棒、守二壘，打擊上選到1次四壞保送，守備屢有關鍵表現，2局下1人出局後，日本隊梶山侑孜敲出二壘方向強勁平飛球，陳耀杰飛撲完成接殺，6局下也有大範圍移動處理二壘滾地球的守備好表現。

陳耀杰接受中央社記者訪問回憶，2局當下，球打出來後覺得有機會接到，就想著撲撲看，球接在手套邊緣，原本以為可能會落地，看球穩穩地在手套中很振奮，對上日本這樣的球隊，只要讓打者上壘，可能就會有很多戰術，可以幫投手多守住一個壘包最好。

陳耀杰自評一直都是守優於攻的球員，在國際舞台和青棒層級日、韓好手切磋，知道自己在攻擊面還有很多需要精進的地方、對失投球的掌握度要再高一點，看到日、韓球員身材都很好，也希望提升肌肉量。

日本、韓國都派出陣中王牌投手對中華，陳耀杰對韓國的王牌左投河弦丞（Ha Hyunseung）印象最深，河弦丞身高195公分、手很長，「第一次看到出手點離本壘這麼近的投手，滑球真的很厲害。」至於日本隊王牌投手織田翔希，因為有鎖定，用發球機演練面對速球的狀況，反而沒有這麼大的震撼感。

中華昨天不敵日本，確定無緣冠軍戰，賽後球員和教練哭成一片，陳耀杰透露眼淚有在眼眶中打轉，在自己的國家打比賽，沒能打進冠軍戰很不甘心，也覺得很可惜。