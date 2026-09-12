U18亞青／吳昊翔對韓8球吞敗 對日後援登板不重蹈覆轍

U18亞洲青棒錦標賽左投吳昊翔預賽對韓國中繼登板僅投8球就退場吞敗，他表示不算挫折，只是難過沒幫助球隊，今天對日本後援登板不重蹈覆轍，投1.1局無失分，但直言輸球還是想哭。

亞洲青棒錦標賽台灣隊左投吳昊翔預賽接替中繼登板，僅投8球退場，抓到1個出局數，投0.1局被敲2支安打，失掉2分責失分、承擔敗投。

今天與日本交手，接替在先發投手劉任右後面，面對壘上有人危機，穩守不失分，總計投1.1局沒被敲出安打，投出1次三振、1次四壞保送，無失分，無關勝敗；台灣隊終場以1比2吞敗、無緣冠軍戰。

吳昊翔表示，預賽首戰對韓國中繼登板，結果不理想，但不會覺得是挫折，只是難過沒有替球隊守住局面，今天接替登板想法就是「不要重蹈覆轍」，轉換配球收到好的效果。

吳昊翔表示，國際賽登板不會有太緊張的感覺，國內賽也有投過很多關鍵局面，今天觀眾多，但上場沒有特別亢奮，事前就有做好心理建設。

賽後隊友哭成一片，吳昊翔表示，自己也有想哭的感覺，但眼淚沒有奪眶而出，也有安慰先發投手劉任右。回憶從集訓到現在，學到了很多，明天最後一場比賽，希望大家可以放開打、不要留下遺憾。