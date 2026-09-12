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U18亞青／中華隊落入季軍戰教頭扛責 「選手真的很認真」
中華隊在本屆U18亞洲青棒錦標賽確定無緣爭冠，總教練楊孝承賽後扛責、紅了眼眶，也提及選手從7月12日集訓至今練球都很認真，盼國人繼續支持選手。
中華隊今天以1：2不敵日本隊，複賽1勝2敗，明天下午1點半將與菲律賓隊在季軍賽交手，冠軍賽由日韓過招。
中華隊無緣挑戰衛冕，選手賽後落淚，楊孝承談到此役，認為第二局滿壘、第三局攻占二三壘，卻都空手而歸滿可惜，「不然今天是有機會贏的。」
先發投手劉任右在7日剛扛對南韓隊一戰，先發5局、69球，休4天再扛與日本隊一戰，仍有一場4.2局失2分好投。楊孝承指出，劉任右休4天恢復到這樣的狀況，已經算不錯，今天球威雖有下降，使用變化球較多，已經盡力完成這一戰。
楊孝承賽後鼓勵選手，也喊話盼外界繼續給予支持，「身為總教練責無旁貸，還是很肯定大家從7月12日集訓到現在，將近兩個月時間，練球真的非常認真。」
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