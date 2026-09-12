日職／林安可12局代打亮相 對決火腿「二刀流」柴田獅子敲飛球出局

日職西武隊今天在主場迎戰火腿隊，兩戰熬戰12局最終以3：3握手言和，台灣外野手林安可此戰沒有先發，12局下被換上場代打，對決火腿「二刀流」新星柴田獅子敲出左外野飛球出局；火腿隊孫易磊則沒有登板亮相。

火腿隊今天推出陣中王牌投手伊藤大海先發，主投8局用112球，被揮出10支安打，其中有4安集中在4局下，失3分，單場僅投出1K，但火腿打線在比賽後段替他追回失分。

西武先發左投隅田知一郎同樣力撐8局，用110球，被擊出6支安打（1轟），送出6次三振，失2分，但9局上甲斐野央登板，被清宮幸太郎敲出追平比數的安打，也讓雙方正規賽9局打完以3：3平手進入延長賽。

西武打線在10局下獲得一、二壘有人的得分機會，但中村剛也代打遭三振，無緣建功。火腿則是在11局上由水野達稀敲出安打，2出局二壘有人時，西武選擇敬遠野村佑希對決清宮幸太郎，並成功讓他敲一壘滾地球出局，戰線繼續延長。

12局下西武在1出局後換上林安可代打，面對火腿20歲「二刀流」好手柴田獅子，第一顆156公里的速球揮棒落空，第2球同樣是156公里的速球落在好球帶上緣，林安可擊出左外野方向的飛球出局。僅管下一棒小島大河敲出安打，但西武最終仍無功而返，雙方和局收場。