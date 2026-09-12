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影／U18亞青棒中華隊不敵日本 無緣晉級冠軍戰

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，中華隊劉桓宇敲出安打。記者余承翰／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，中華隊劉桓宇敲出安打。記者余承翰／攝影

2026名古屋亞運

U18亞洲青棒錦標賽台日大戰上演王牌對決，兩隊都在首局把握對方先發投手不穩得分，劉任右先發4.2局失2分、送出7次三振，織田翔希飆6局失1分，中華隊終場以1：2不敵日本隊，無緣晉級冠軍戰，日本隊則將在明天與韓國隊爭冠。

U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，日本隊先發投手織田翔希。記者余承翰／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，日本隊先發投手織田翔希。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，日本隊山田凜虎1局下敲出追平比分的安打。記者余承翰／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，日本隊山田凜虎1局下敲出追平比分的安打。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，日本隊以2：1擊敗中華隊晉級冠軍戰。記者余承翰／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，日本隊以2：1擊敗中華隊晉級冠軍戰。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，日本隊先發投手織田翔希。記者余承翰／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，日本隊先發投手織田翔希。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，日本隊萬谷堅心1局下敲出超前比分的安打。記者余承翰／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，日本隊萬谷堅心1局下敲出超前比分的安打。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，中華隊以1：2不敵日本隊無緣晉級冠軍戰，賽後球員難掩失落。記者余承翰／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，中華隊以1：2不敵日本隊無緣晉級冠軍戰，賽後球員難掩失落。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，中華隊第二任投手吳昊翔。記者余承翰／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，中華隊第二任投手吳昊翔。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，中華隊先發投手劉任右。記者余承翰／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，中華隊先發投手劉任右。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，中華隊劉桓宇1局上野手選擇幫助球隊先馳得點。記者余承翰／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，中華隊劉桓宇1局上野手選擇幫助球隊先馳得點。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，中華隊全永樂敲出安打後振奮地吶喊。記者余承翰／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，中華隊全永樂敲出安打後振奮地吶喊。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，中華隊以1：2不敵日本隊無緣晉級冠軍戰，先發投手劉任右（右）賽後難過地落淚。記者余承翰／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，中華隊以1：2不敵日本隊無緣晉級冠軍戰，先發投手劉任右（右）賽後難過地落淚。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，日本隊山田凜虎（中）1局下敲出追平比分的安打，並在隊友護送下跑回超前分。記者余承翰／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，日本隊山田凜虎（中）1局下敲出追平比分的安打，並在隊友護送下跑回超前分。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，中華隊以1：2不敵日本隊無緣晉級冠軍戰，先發投手劉任右（中）賽後難過地落淚。記者余承翰／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，中華隊以1：2不敵日本隊無緣晉級冠軍戰，先發投手劉任右（中）賽後難過地落淚。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，中華隊胡辰睿1局上幫助球隊先馳得點。記者余承翰／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，中華隊胡辰睿1局上幫助球隊先馳得點。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，日本隊以2：1擊敗中華隊晉級冠軍戰，賽後球員擊掌慶祝。記者余承翰／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，日本隊以2：1擊敗中華隊晉級冠軍戰，賽後球員擊掌慶祝。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，日本隊先發投手織田翔希。記者余承翰／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，日本隊先發投手織田翔希。記者余承翰／攝影

中華隊 劉任右

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