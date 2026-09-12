U18亞青／連碰日韓大魔王都繳好投 劉任右卻哭了：就差一點

中華隊今天以1：2不敵日本隊，在本屆U18亞洲青棒錦標賽無緣冠軍賽，先發投手劉任右賽後流下眼淚，「就差一點…」、「我們真的有機會贏」。本屆賽會連續遭遇日、韓強敵，也讓他收穫滿滿，此役從織田翔希身上學的一課，已經記下筆記，劉任右說：「他的均速保持很好，回去後要納入我的課題。」

劉任右在本屆賽會兩場登板都碰上大魔王級角色，與南韓隊河弦丞同場先發，飆出5局無失分，讓對手安打掛蛋；與日本隊織田翔希同場較勁，上演4.2局被敲6安打、失2分，送出7次三振、沒有保送。

劉任右賽後受訪難掩惋惜，他說昨天晚上想很多，都在想對日本的策略，「不能丟太好，會被他們掌握到，第一局就是那兩分，導致我們輸球。」他自責說：「我們打分數1分已經很不容易，是我沒有把握住隊友給我打的那1分，沒有做到我該有的責任，就是有遺憾吧！有機會贏，自己沒有把握住。」

劉任右今天沒有對南韓一戰的156公里火球有原因，他說：「因為對韓國那一場已經全力在丟、沒有一刻是放鬆，也不能說恢復慢，牛棚、休息銜接得沒有抓好，導致今天速度沒有出來，但我覺得我的控球、變化球有做好。」

看對手織田翔希，劉任右直誇真的很好，尤其是全場均速維持得很好，「回去後要納入我的課題，我覺得一個好的投手不能光有球速、沒有續航力，還有變化球、球的角度都是我需要學的。」

可以連碰日、韓兩大強敵，劉任右感謝教練團的信任，排自己上場，從兩場比賽中將心態練得更強、穩定性也更好，「教練也說，輸了沒什麼好可怕，但要知道自己輸在哪裡。」