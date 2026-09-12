快訊

國泰航空實習生遭挾持「腹部疑25公分刀傷」 莽男犯案原因曝

遭打壓？被控向民進黨遞投名狀 中天氣炸「六點聲明打臉周玉琴」

聽新聞
0:00 / 0:00

U18亞青／惜敗…中華隊1分差不敵日本隊衛冕夢碎 明與菲爭季軍

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，中華隊先發投手劉任右（左）。記者余承翰／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，中華隊先發投手劉任右（左）。記者余承翰／攝影

2026名古屋亞運

U18亞洲青棒錦標賽「台日大戰」王牌對決，劉任右先發4.2局失2分、送出7次三振，織田翔希飆6局失1分，兩軍都在首局攻略後停滯火力，中華隊終場以1：2不敵日本隊。至此決賽戲碼出爐，日本隊將與南韓隊爭冠，中華隊無緣尋求衛冕，明天將與菲律賓隊在季軍戰交手。

面對織田翔希，中華隊是先突破的一方，一局上開路先鋒胡辰睿保送上壘，靠短打推進、暴投站上三壘，劉桓宇擊出內野滾地球，二壘手井口瑛太在趨前守備情況下面對這球卻漏了一下，已來不及抓本壘的出局數，中華隊沒有安打就有分數入袋。

劉任右也在第一局就遇到危機，石田雄星敲內野安打，山田凜虎兩出局補上二壘打，幫助日本迅速追回失分，萬谷堅心的安打再帶有1分打點，劉任右靠自己的單局3K止住失血。

日本取得2：1領先後，中華隊的攻勢屢差臨門一腳，第二局攻占滿壘，第三局也有劉桓宇、黃世堯兩支安打串連，一出局已經站上得點圈，卻都空手而歸，織田翔希最終以106球完成6局投球，僅被敲3安打，有7次三振、5次保送。

劉任右則是投到第五局兩出局，將一、二壘有人局面交到吳昊翔手中，成功凍結壘上跑者，儘管面對強敵日本繳出4.2局失2分，賞出7K、沒有保送，內容不俗，但未能等到打線逆轉戰局。

U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，中華隊先發投手劉任右。記者余承翰／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，中華隊先發投手劉任右。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，中華隊劉桓宇敲出安打後振奮地吶喊。記者余承翰／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，中華隊劉桓宇敲出安打後振奮地吶喊。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，日本隊先發投手織田翔希。記者余承翰／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，日本隊先發投手織田翔希。記者余承翰／攝影

中華隊 日本隊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

U18亞青／中華隊5局10：0擊退菲律賓 明與日本爭冠軍戰門票

U18亞青／南韓5戰全勝進冠軍賽 今晚「台日大戰」爭另一張門票

U18亞青／李虎玟率南韓逆轉日本一腳踏進冠軍賽 台日戰成晉級關鍵戰

U18亞青／決賽門票之爭台日王牌「硬碰硬」 織田翔希對決劉任右

相關新聞

U18亞青／大讚台灣棒球進步很多 韓教頭被問冠軍賽先發「聽不懂」

南韓隊先一步進入U18亞洲青棒錦標賽冠軍賽，等待晚間「台日大戰」誕生對手，總教練鄭狁鎮被問到明天先發投手，中文回應「聽不懂」。

U18亞青／連碰日韓大魔王都繳好投 劉任右卻哭了：就差一點

中華隊今天以1：2不敵日本隊，在本屆U18亞洲青棒錦標賽無緣冠軍賽，先發投手劉任右賽後流下眼淚，「就差一點…」、「我們真的有機會贏」。本屆賽會連續遭遇日、韓強敵，也讓他收穫滿滿，此役從織田翔希身上學的一課，已經記下筆記，劉任右說：「他的均速保持很好，回去後要納入我的課題。」

U18亞青／惜敗…中華隊1分差不敵日本隊衛冕夢碎 明與菲爭季軍

U18亞洲青棒錦標賽「台日大戰」王牌對決，劉任右先發4.2局失2分、送出7次三振，織田翔希飆6局失1分，兩軍都在首局攻略後停滯火力，中華隊終場以1：2不敵日本隊。至此決賽戲碼出爐，日本隊將與南韓隊爭冠，中華隊無緣尋求衛冕，明天將與菲律賓隊在季軍戰交手。

中職／鄭浩均飆生涯最長先發8局無失分 率兄弟6：0完封桃猿

中信兄弟本土投手鄭浩均睽違超過一個月重返一軍先發，今天繳出8局無失分的生涯代表作，強壓樂天桃猿隊本土投手陳克羿，率領兄弟以6：0完封對手，終止近期2連敗，也斬斷猿隊3連勝。

中職／威鳳山初登板5局失3分奪勝 台鋼7連敗後對悍將2連勝

台鋼雄鷹終止7連敗後，今天移師澄清湖棒球場再戰富邦悍將，新洋投威鳳山「開箱」，繳出5局失3分（2責失）表現，打線則是前兩局就將悍將洋投悍里歐打退場，前5局局局得分，終場以8：3擊敗悍將，兩隊下半季無勝差並列墊底。

U18亞青／迎戰日本王牌！中華隊秘密武器出馬 發球機直送大巨蛋

中華隊能否連4屆闖進U18亞洲青棒錦標賽冠軍賽，就看今晚與日本隊一戰，碰上日本王牌織田翔希，中華隊搬出秘密武器，將穀保家商的發球機運至台北大巨蛋，調到最快球速、距離拉近，總教練楊孝承笑說：「第一次出門比賽帶發球機，如果幫助我們贏球，幫它重新上漆。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。