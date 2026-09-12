U18亞青／惜敗…中華隊1分差不敵日本隊衛冕夢碎 明與菲爭季軍

U18亞洲青棒錦標賽「台日大戰」王牌對決，劉任右先發4.2局失2分、送出7次三振，織田翔希飆6局失1分，兩軍都在首局攻略後停滯火力，中華隊終場以1：2不敵日本隊。至此決賽戲碼出爐，日本隊將與南韓隊爭冠，中華隊無緣尋求衛冕，明天將與菲律賓隊在季軍戰交手。

面對織田翔希，中華隊是先突破的一方，一局上開路先鋒胡辰睿保送上壘，靠短打推進、暴投站上三壘，劉桓宇擊出內野滾地球，二壘手井口瑛太在趨前守備情況下面對這球卻漏了一下，已來不及抓本壘的出局數，中華隊沒有安打就有分數入袋。

劉任右也在第一局就遇到危機，石田雄星敲內野安打，山田凜虎兩出局補上二壘打，幫助日本迅速追回失分，萬谷堅心的安打再帶有1分打點，劉任右靠自己的單局3K止住失血。

日本取得2：1領先後，中華隊的攻勢屢差臨門一腳，第二局攻占滿壘，第三局也有劉桓宇、黃世堯兩支安打串連，一出局已經站上得點圈，卻都空手而歸，織田翔希最終以106球完成6局投球，僅被敲3安打，有7次三振、5次保送。

劉任右則是投到第五局兩出局，將一、二壘有人局面交到吳昊翔手中，成功凍結壘上跑者，儘管面對強敵日本繳出4.2局失2分，賞出7K、沒有保送，內容不俗，但未能等到打線逆轉戰局。

U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，中華隊先發投手劉任右。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今晚在台北大巨蛋上演台日大戰，中華隊劉桓宇敲出安打後振奮地吶喊。記者余承翰／攝影