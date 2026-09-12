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中職／鄭浩均飆生涯最長先發8局無失分 率兄弟6：0完封桃猿

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
中信兄弟鄭浩鈞先發8局無失分。圖／中信兄弟提供
中信兄弟鄭浩鈞先發8局無失分。圖／中信兄弟提供

2026名古屋亞運

中信兄弟本土投手鄭浩均睽違超過一個月重返一軍先發，今天繳出8局無失分的生涯代表作，強壓樂天桃猿隊本土投手陳克羿，率領兄弟以6：0完封對手，終止近期2連敗，也斬斷猿隊3連勝。

鄭浩均前一次在一軍先發為8月5日，對富邦悍將隊僅投4.1局失9分吞敗，經過在二軍的調整後，今天重返一軍，先發8局用107球，寫下生涯最長投球局數，完全壓制猿隊攻勢，只被敲4支安打，送出4次三振，沒有失分，第9局交由余謙接手，守住局面。

兄弟打線也提供火力支援，2局上攻佔滿壘後，宋晟睿選到四壞球保送助球隊先馳得點。3局上岳政華敲出二壘打，曾頌恩靠野手選擇上壘，陳俊秀在一、三壘有人時敲安打送回1分，江坤宇高飛犧牲打再添分數，接著在2出局二、三壘有人時，靠投手犯規跑回第4分。

兄弟在4局上由岳政華從陳克羿手中轟出陽春全壘打，將比數拉開為5：0。接著直到8局上又有攻勢，宋晟睿、張士綸連兩棒敲出二壘打再添第6分，一路領先至終場。

鄭浩均靠8局好投率隊完封桃猿，拿下勝投並獲選單場MVP。猿隊陳克羿此戰則是主投5局用94球，被揮出7支安打（1轟），有3次四壞球保送，有3次三振，失5分，承擔敗投。

中信兄弟鄭浩鈞先發8局無失分。圖／中信兄弟提供
中信兄弟鄭浩鈞先發8局無失分。圖／中信兄弟提供

中職 桃猿 兄弟 鄭浩均

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