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中職／威鳳山初登板5局失3分奪勝 台鋼7連敗後對悍將2連勝

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
台鋼雄鷹新洋投威鳳山。圖／台鋼雄鷹提供
台鋼雄鷹新洋投威鳳山。圖／台鋼雄鷹提供

2026名古屋亞運

台鋼雄鷹終止7連敗後，今天移師澄清湖棒球場再戰富邦悍將，新洋投威鳳山「開箱」，繳出5局失3分（2責失）表現，打線則是前兩局就將悍將洋投悍里歐打退場，前5局局局得分，終場以8：3擊敗悍將，兩隊下半季無勝差並列墊底。

雄鷹新洋投威鳳山首次一軍亮相，一開賽就遇危機，讓首名打者因三壘手失誤上壘，接著被林澤彬、張育成、范國宸連敲3安失2分，之後在一、二壘有人時成功踩住煞車，連續抓下3個出局數，一路投完5局沒再丟分。

至於雄鷹打線面對悍將洋投悍里歐，在1局下靠吳念庭的適時安打追回1分，2局下又有攻勢，王博玄安打敲回追平分，永田颯太郎高飛犧牲打送回超前分，陳文杰再補上安打追加打點，雄鷹單局進帳3分，以4：1超前。

悍里歐來台後第4場先發，今天僅投2局退場，挨4支安打，投出4次四壞球保送，失4分都是自責分。3局起悍將啟用牛棚，但持續失分。

3局下雄鷹在2出局後靠紀慶然安打、對手失誤，加上湯家豪的安打再添1分。悍將雖在4局上追回1分，但下半局雄鷹持續追加分數，陳文杰安打上壘後，魔鷹從林栚呈手中轟出右外野方向的2分全壘打，本季累積16轟再次超越張育成，獨居聯盟第一，將比數改寫為7：3。

悍將在5局下推出黃宇昇迎接生涯初登板，2出局數後對湯家豪投出觸身球，再被王博玄敲二壘打，雄鷹打下第8分，連續5局攻下分數蠶食比分。

威鳳山本季今天主投5局用87球，被敲出6支安打，沒有投出保送且0三振，失3分（2分自責分），接替的牛棚投手都沒再失分，守住勝利，威鳳山初登板就拿下勝投；悍里歐則吞二連敗。

中職 台鋼

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