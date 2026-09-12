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U18亞青／迎戰日本王牌織田翔希 總教練要前兩棒多觀察掌握狀況

中央社／ 台北12日電
張乙安對日關鍵戰扛第二棒。聯合報系資料照
張乙安對日關鍵戰扛第二棒。聯合報系資料照

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U18亞洲青棒錦標賽台灣今天與日本爭冠軍戰門票，台灣隊由王牌左投劉任右先發、打序不變，總教練楊孝承表示，日本王牌織田翔希也有段時間沒有實戰，首局要觀察尋求突破口。

亞洲青棒錦標賽韓國昨天擊敗日本、提前確定晉級冠軍戰，台灣今晚與日本交手，勝隊晉級冠軍戰，兩隊都派出王牌投手先發，日本派出最快球速可達157公里的右投織田翔希先發，台灣派出最快球速可達154公里的王牌左投劉任右先發。

台灣隊總教練楊孝承表示，從集訓階段就一直有注意織田翔希的出賽影片，本屆國內青棒沒有速度這麼快的右投手，集訓階段也有透過發球機把球速往上加，實戰投打練習（Live BP）時有安排球速較快的投手餵球，讓球員視覺習慣這麼快的球速，但發球機和實戰的感覺還是有差。

楊孝承表示，織田翔希的球速雖然快，但還是要想辦法找到突破口，把握失投球，顧好選球，也可以嘗試縮短握棒、讓揮棒速度快一點，期待打線可以有效串聯搶分。

楊孝承提到，織田翔希除了直球外，還有曲球、滑球，和叉指變速球，但因為這是織田翔希本次賽會首度登板，間隔一段時間沒有實戰，首局前兩棒會提醒要多看幾球，掌握織田翔希的球感和整體狀況。

台灣隊今天先發打序和昨天一樣，1到9棒依序為胡辰睿（右外野）、張乙安（游擊）、劉桓宇（左外野）、黃世堯（捕手）、邱聖安（一壘）、陳柏凱（指定打擊）、帕蘇拉．塔基斯利尼安（中外野）、全永樂（三壘）、陳耀杰（二壘）。

日本 劉任右 台灣隊

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