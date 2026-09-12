U18亞青／迎戰日本王牌！中華隊秘密武器出馬 發球機直送大巨蛋

中華隊能否連4屆闖進U18亞洲青棒錦標賽冠軍賽，就看今晚與日本隊一戰，碰上日本王牌織田翔希，中華隊搬出秘密武器，將穀保家商的發球機運至台北大巨蛋，調到最快球速、距離拉近，總教練楊孝承笑說：「第一次出門比賽帶發球機，如果幫助我們贏球，幫它重新上漆。」

中華隊今晚6點半迎戰日本隊，贏家前進冠軍賽、輸球落入季軍戰，面對一翻兩瞪眼的比賽，中華隊從昨天賽後到此時此刻，都持續幫助選手心理建設，今天上午11點看情蒐影片，下午1點半到2點半上心理課，由心理老師與選手聊天、建立信心。

「該準備的都準備了，連發球機都帶來了，帶秘密武器來了。」楊孝承透露，先前去沖繩時，有位日本教練跟他說：「你知道為什麼智辯（智辯和歌山）可以打贏織田嗎？因為他們賽前把發球幾調到170。」楊孝承初次聽聞也半信半疑，「我說真的假的？」

中華隊今天將發球機帶到台北大巨蛋，調到最快球速、距離縮短，楊孝承表示，因為是在室內打會有危險，單純就是跟球、看球，讓視線先習慣，看看上場有沒有幫助。

楊孝承說：「7局比賽不可能局局有攻勢，只要可以把握一局，想盡辦法啦！教練能準備的就是把所有東西都拿出來，第一次出門比賽帶發球機。」

中華隊先發打線

第一棒 胡辰睿 右外野

第二棒 張乙安 游擊手

第三棒 劉桓宇 左外野

第四棒 黃世堯 捕手

第五棒 邱聖安 一壘手

第六棒 陳柏凱 指定打擊

第七棒 帕蘇拉．塔基斯利尼安 中外野

第八棒 全永樂 三壘手

第九棒 陳耀杰 二壘手

先發投手 劉任右