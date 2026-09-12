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U18亞青／迎戰日本王牌！中華隊秘密武器出馬 發球機直送大巨蛋

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊張乙安1局下敲出幫助球隊先馳得點的二壘安打。記者余承翰／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊張乙安1局下敲出幫助球隊先馳得點的二壘安打。記者余承翰／攝影

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中華隊能否連4屆闖進U18亞洲青棒錦標賽冠軍賽，就看今晚與日本隊一戰，碰上日本王牌織田翔希，中華隊搬出秘密武器，將穀保家商的發球機運至台北大巨蛋，調到最快球速、距離拉近，總教練楊孝承笑說：「第一次出門比賽帶發球機，如果幫助我們贏球，幫它重新上漆。」

中華隊今晚6點半迎戰日本隊，贏家前進冠軍賽、輸球落入季軍戰，面對一翻兩瞪眼的比賽，中華隊從昨天賽後到此時此刻，都持續幫助選手心理建設，今天上午11點看情蒐影片，下午1點半到2點半上心理課，由心理老師與選手聊天、建立信心。

「該準備的都準備了，連發球機都帶來了，帶秘密武器來了。」楊孝承透露，先前去沖繩時，有位日本教練跟他說：「你知道為什麼智辯（智辯和歌山）可以打贏織田嗎？因為他們賽前把發球幾調到170。」楊孝承初次聽聞也半信半疑，「我說真的假的？」

中華隊今天將發球機帶到台北大巨蛋，調到最快球速、距離縮短，楊孝承表示，因為是在室內打會有危險，單純就是跟球、看球，讓視線先習慣，看看上場有沒有幫助。

楊孝承說：「7局比賽不可能局局有攻勢，只要可以把握一局，想盡辦法啦！教練能準備的就是把所有東西都拿出來，第一次出門比賽帶發球機。」

中華隊先發打線

第一棒 胡辰睿 右外野

第二棒 張乙安 游擊手

第三棒 劉桓宇 左外野

第四棒 黃世堯 捕手

第五棒 邱聖安 一壘手

第六棒 陳柏凱 指定打擊

第七棒 帕蘇拉．塔基斯利尼安 中外野

第八棒 全永樂 三壘手

第九棒 陳耀杰 二壘手

先發投手 劉任右

中華隊 大巨蛋 日本

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