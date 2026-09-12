快訊

小三替人夫開槍射正宮！怕被斷金援 槍藏絨毛娃娃「事前蹲點」預謀犯案

險游不到岸邊…瑞芳蝙蝠洞潛水5人返程遇大浪 1人突無意識溺水送醫不治

司機忘記接班…區間車在大甲站卡10分鐘 台鐵回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

U18亞青／大讚台灣棒球進步很多 韓教頭被問冠軍賽先發「聽不懂」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
南韓隊已搶先進入U18亞青冠軍賽，就頭鄭狁鎮台灣青棒與後勤設施近年進步明顯。記者余承翰／攝影
南韓隊已搶先進入U18亞青冠軍賽，就頭鄭狁鎮台灣青棒與後勤設施近年進步明顯。記者余承翰／攝影

2026名古屋亞運

南韓隊先一步進入U18亞洲青棒錦標賽冠軍賽，等待晚間「台日大戰」誕生對手，總教練鄭狁鎮被問到明天先發投手，中文回應「聽不懂」。

南韓隊已在昨天鎖定冠軍賽門票，今天下午與菲律賓隊之戰無關晉級情勢，以6：0贏球賽後，鄭狁鎮也坦言，如果可以休息是最好的，今天以調整為主，先發陣容有3人輪休，因此才有火力比較無法串連的感覺，「這場比賽的分數並不重要，選手的身體狀況和調整才是最重要的。」

更重要的課題是在適應台北大巨蛋，鄭狁鎮提到，這兩天能在這裡適應場地，確實有所幫助，選手方面也反映沒什麼太大問題。此役菲律賓隊外野手疑似在燈光中迷失球，導致臉部接球，鄭狁鎮透露，有詢問選手，「他們是覺得還好。」

韓國本屆賽事5連勝、維持不敗之身，13日將挑戰隊史亞青第6冠。中央社
韓國本屆賽事5連勝、維持不敗之身，13日將挑戰隊史亞青第6冠。中央社

南韓隊的冠軍賽對手，將在中華隊、日本隊之戰確定，鄭狁鎮也說今晚會關注這場賽事，「關鍵是哪隊可以把握機會，機會不用多，只要抓住1次、2次就夠了。」

鄭狁鎮曾在2013年U18世界盃執教過南韓隊，相隔13年再掌國家隊兵符，看到台灣青棒實力進步許多，不管是投手、打者都提升許多，也看到台灣在後勤方面也有許多進步，包括飯店、飲食、球場設施。

冠軍 棒球 南韓隊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

U18亞青／南韓5戰全勝進冠軍賽 今晚「台日大戰」爭另一張門票

U18亞青／與日本爭冠軍戰門票 中華隊教頭勉選手平常心、不要畏懼

U18亞青／李虎玟大巨蛋開轟 南韓勝日本穩晉冠軍戰

U18亞青／複賽有望對中華隊 菲律賓教頭盼打出拉鋸戰

相關新聞

U18亞青／南韓5戰全勝進冠軍賽 今晚「台日大戰」爭另一張門票

U18亞洲青棒錦標賽，南韓隊已在昨天提前確定進入冠軍賽，今天在複賽第二天以6：0擊敗菲律賓隊，本屆賽會保持5戰全勝，明天冠軍賽對手將是今晚6點半中華隊、日本隊之間的贏家。

U18亞青／大讚台灣棒球進步很多 韓教頭被問冠軍賽先發「聽不懂」

南韓隊先一步進入U18亞洲青棒錦標賽冠軍賽，等待晚間「台日大戰」誕生對手，總教練鄭狁鎮被問到明天先發投手，中文回應「聽不懂」。

U18亞青／韓國怪物左投完美封鎖 日本球迷驚：根本不是高中生等級

正在台灣舉行的U18亞青賽超級循環賽首戰11日登場，日本代表隊面對韓國，在一度領先的情況下遭到逆轉，最終以2：3吞敗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。