U18亞青／大讚台灣棒球進步很多 韓教頭被問冠軍賽先發「聽不懂」

南韓隊先一步進入U18亞洲青棒錦標賽冠軍賽，等待晚間「台日大戰」誕生對手，總教練鄭狁鎮被問到明天先發投手，中文回應「聽不懂」。

南韓隊已在昨天鎖定冠軍賽門票，今天下午與菲律賓隊之戰無關晉級情勢，以6：0贏球賽後，鄭狁鎮也坦言，如果可以休息是最好的，今天以調整為主，先發陣容有3人輪休，因此才有火力比較無法串連的感覺，「這場比賽的分數並不重要，選手的身體狀況和調整才是最重要的。」

更重要的課題是在適應台北大巨蛋，鄭狁鎮提到，這兩天能在這裡適應場地，確實有所幫助，選手方面也反映沒什麼太大問題。此役菲律賓隊外野手疑似在燈光中迷失球，導致臉部接球，鄭狁鎮透露，有詢問選手，「他們是覺得還好。」

韓國本屆賽事5連勝、維持不敗之身，13日將挑戰隊史亞青第6冠。中央社

南韓隊的冠軍賽對手，將在中華隊、日本隊之戰確定，鄭狁鎮也說今晚會關注這場賽事，「關鍵是哪隊可以把握機會，機會不用多，只要抓住1次、2次就夠了。」

鄭狁鎮曾在2013年U18世界盃執教過南韓隊，相隔13年再掌國家隊兵符，看到台灣青棒實力進步許多，不管是投手、打者都提升許多，也看到台灣在後勤方面也有許多進步，包括飯店、飲食、球場設施。