聽新聞
0:00 / 0:00
U18亞青／南韓5戰全勝進冠軍賽 今晚「台日大戰」爭另一張門票
U18亞洲青棒錦標賽，南韓隊已在昨天提前確定進入冠軍賽，今天在複賽第二天以6：0擊敗菲律賓隊，本屆賽會保持5戰全勝，明天冠軍賽對手將是今晚6點半中華隊、日本隊之間的贏家。
南韓隊由郭度炫先發，投4.2局僅被敲1安打、無失分，送出11次三振。
南韓隊打線首局僅靠1保送上壘，第二局姜寅圭得點圈安打首開紀錄，第三局菲律賓自亂陣腳，失誤、保送、暴投、投手犯規連發，先送給南韓隊1分，李虎玟二壘打再下一城。
第四局菲律賓右外野手馬拉巴南（Santino Malabanan）出現臉部接球意外，記為失誤，也讓南韓再跑回分數，單局入袋2分，第五局李虎玟保送加盜壘，接下來兩棒出局數換進壘擴大為6：0領先。
菲律賓預賽對日本隊4局遭提前扣倒，昨天面對中華隊也在5局提前結束，今天面對南韓打滿7局才落敗；菲律賓明天將在季軍賽面對「台日大戰」之間的落敗球隊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。