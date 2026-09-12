U18亞青／南韓5戰全勝進冠軍賽 今晚「台日大戰」爭另一張門票

U18亞洲青棒錦標賽，南韓隊已在昨天提前確定進入冠軍賽，今天在複賽第二天以6：0擊敗菲律賓隊，本屆賽會保持5戰全勝，明天冠軍賽對手將是今晚6點半中華隊、日本隊之間的贏家。

南韓隊由郭度炫先發，投4.2局僅被敲1安打、無失分，送出11次三振。

南韓隊打線首局僅靠1保送上壘，第二局姜寅圭得點圈安打首開紀錄，第三局菲律賓自亂陣腳，失誤、保送、暴投、投手犯規連發，先送給南韓隊1分，李虎玟二壘打再下一城。

第四局菲律賓右外野手馬拉巴南（Santino Malabanan）出現臉部接球意外，記為失誤，也讓南韓再跑回分數，單局入袋2分，第五局李虎玟保送加盜壘，接下來兩棒出局數換進壘擴大為6：0領先。

菲律賓預賽對日本隊4局遭提前扣倒，昨天面對中華隊也在5局提前結束，今天面對南韓打滿7局才落敗；菲律賓明天將在季軍賽面對「台日大戰」之間的落敗球隊。