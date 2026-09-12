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U18亞青／韓國怪物左投完美封鎖 日本球迷驚：根本不是高中生等級

聯合新聞網／ 綜合外電報導
南韓隊王牌左投河弦丞。圖／中華棒球協會提供
南韓隊王牌左投河弦丞。圖／中華棒球協會提供

2026名古屋亞運

正在台灣舉行的U18亞青賽超級循環賽首戰11日登場，日本代表隊面對韓國，在一度領先的情況下遭到逆轉，最終以2：3吞敗。這場比賽除了韓國隊完成逆轉，日本球迷賽後最震撼的焦點，則是韓國王牌左投河弦丞從第5局開始登板後，展現壓倒性的投球內容，幾乎讓日本打線完全失去反擊能力。

日本隊在第5局前仍以2：1領先韓國，但韓國此時推出河弦丞接替登板。這名被韓媒視為世代級天才的左投，靠著尾勁十足的直球與犀利變化球，完全封鎖日本打線。他中繼3局沒有被敲出任何安打，沒有投出保送，也沒有失分，還送出5次三振，繳出近乎完美的救援表現。

河弦丞最後解決打者後，也高舉雙手釋放情緒，慶祝韓國隊守住勝利。對日本球迷而言，這樣的投球內容帶來強烈衝擊，社群平台上也出現大量驚嘆留言。

有人直呼：「河弦丞根本不是高中等級投手」、「河弦丞真的太猛了」、「他真的是高中生嗎？根本大聯盟等級吧」，也有人認為他將成為韓國長期等待、能在對日本比賽登板壓制對手的左投王牌。

不少日本球迷更把河弦丞形容為「亞洲No.1左投」，甚至看好他未來在更高層級賽事發光。有球迷留言：「下屆WBC他肯定會受到注目」、「河弦丞的等級真的不一樣」從日本球迷的反應來看，這名韓國左投不只幫助球隊逆轉日本，也用實力讓對手陣營心服口服。

根據報導，河弦丞曾拒絕紐約洋基開出的300萬美元合約，選擇留在韓國發展，也被視為韓國職棒KBO選秀會狀元熱門人選。

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