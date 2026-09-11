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中職／江少慶4局好投助獅勝龍 飆速154公里把自己當新秀

中央社／ 台北11日電

2026名古屋亞運

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊江少慶今天投4局沒有失分，幫助球隊以3比2擊敗味全龍隊，最快球速來到154公里。江少慶把自己當成新秀，他說：「每一場重新找回該有的記憶。」

江少慶今天展現高效率，以46球投完4局，締造傷癒復出以來最長局數，被敲4支安打無失分；他退場之後，獅隊牛棚在第5、6局各掉1分，不過打線在2局上就靠林祖傑適時安打先馳得點，3局上再由邱智呈、張皓崴、潘傑楷3支安打攻下2分。

江少慶投球限制落在60球，獅隊總教練「餅總」林岳平賽後接受媒體聯訪時，解釋沒讓他續投的原因，「希望他留住現在好的狀態，下一次也有這樣的表現。」

江少慶此戰結束將先下二軍，但餅總已安排好他的下次一軍登板日，林岳平指出，江少慶今年球數都會控制在60球左右，「球數再多我們無法預期。今天擔心他近期沒投這麼長局數，下次一樣內容或許會讓他挑戰第5局。」

江少慶表示，透過前幾場不斷修正，今天才能夠用精簡的球數去完成更多局數，何時退場就交給教練團決定，「我就是每一顆、每一顆去盡量解決打者。跟前幾場相比，今天感覺越來越掌控到比賽的節奏。」

今天第1局投出此戰最快的154公里球速，第2局還有152公里，第3、4局最快是150公里，江少慶表示，開賽有稍微嘗試自己身體的能耐，「後面幾局就沒有刻意追求更快球速，就是順其自然，還是專注在打者身上。」

江少慶 潘傑楷 林祖傑

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