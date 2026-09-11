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中職／江少慶4局無失分暌違兩年奪MVP 將龍隊推入3連敗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊江少慶先發4局無失分。圖／統一獅隊提供
統一獅隊江少慶先發4局無失分。圖／統一獅隊提供

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統一獅江少慶演出本季最長局數先發，面對味全龍隊飆出4局無失分，後續5任後援投手面臨苦戰，仍以3：2險勝，龍隊吞下3連敗，而江少慶時隔735天奪得單場MVP。

江少慶先發4局共用46球，只面對14打席，被敲4安打分布在4個半局，龍隊在他投球任內僅一次摸到得點圈。

江少慶首局在兩出局後被李凱威敲出安打，但吉力吉撈隨即1球死，危機還沒升溫就解除，第二局陳子豪內野安打開路，但因王順和的雙殺打，江少慶僅面對3打席過關。

江少慶第三局在兩出局後被張政禹敲安，並盜上二壘，首度面對得點圈危機，郭天信隨後擊出內野飛球出局；第四局首位李凱威又從江少慶手中敲出安打，吉力吉撈、陳子豪都打向外野遭到接殺，李凱威想趁機上二壘也遭到外野回傳助殺出局。

面對洋投魔神龍，獅隊打線第二局陳鏞基、潘傑楷、林祖傑3支安打串連先馳得點，第三局邱智呈、張皓崴連兩支二壘打再下一城，潘傑楷再敲安打帶有1分打點，獅隊取得3：0領先。

而龍隊在江少慶退場後就找到突破口，第五局拿莫．伊漾得點圈敲安先追回1分，第六局李凱威、陳子豪安打串連追近到只落後1分。第八局髙塩將樹單局3次保送，讓獅隊必須提前推出鍾允華，完成1.1局救援任務，以28次救援成功在榜上獨走。

江少慶 中職 吉力吉撈 統一獅 味全龍

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