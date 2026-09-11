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中職／兄弟14安拿3分白忙一場 威克一棒4分炸碎牛棚助桃猿3連勝
中信兄弟隊14支安打拚不過樂天桃猿隊5安，威克第八局用滿貫砲一棒攪翻勝負，猿隊終場以5：3贏球，拉出3連勝。
面對猿隊先發投手艾菩樂，兄弟一開賽就占據上風，一局上就由雙箭頭發起攻勢，張士綸、張仁瑋都敲安打，儘管艾菩樂面對曾頌恩、陳俊秀連賞2K，仍被王威晨敲安送回1分。兄弟第三局又是王威晨挺身，在兩出局、一三壘有人時敲安送回第2分。
艾菩樂第六局還沒拿到出局數，已經遭到江坤宇二壘打、岳東華一壘打狙擊，宋晟睿以高飛犧牲打擴大為3：0領先，艾菩樂以108球留下6局失3分（責失2分），被敲11安打。
兄弟勝騎士以7局無失分收工，馬上進入戰局高潮，江忠城第八局面對5打席只解決1人，被敲2安打、2保送，先擠回1分，蔡齊哲接手的第1球，就被威克掃出滿貫砲，一棒逆轉戰局。
威克來台打30場比賽、122打數，敲出8轟，平均15.25打數敲出1轟，還勝過全壘打榜領先的張育成（20.67打數）、魔鷹（24.13打數）。
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