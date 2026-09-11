快訊

美股早盤／油價下跌道瓊大漲逾600點！通膨數據超預期 Fed升息機率增

澳男峇里島街頭活春宮遭驅逐出境 民眾衝現場「淨化」驅除負能量

聽新聞
0:00 / 0:00

U18亞青／明與日本爭冠軍戰門票 中華隊教頭勉選手平常心、不要畏懼

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊以10：0擊敗菲律賓隊，賽後球員向場邊球迷致意。記者余承翰／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊以10：0擊敗菲律賓隊，賽後球員向場邊球迷致意。記者余承翰／攝影

2026名古屋亞運

中華隊今天在U18亞洲青棒錦標賽超級循環賽，提前5局以10：0擊敗菲律賓隊，明晚迎接與日本隊的殊死戰，雙方勝隊將與南韓爭冠，總教練楊孝承盼選手維持平常心、不懼怕，「再快、再慢的球都要經過本壘板。」

超級循環賽首戰對上實力超有落差的菲律賓隊，中華度推出吳杰叡登板，原本期望在比賽拉開之後，讓他在用球數40球之內退場休息，保留明、後天能出賽的機會，然而中華隊前2局打完僅5：0領先，吳杰叡第3局再登板，最後投2.2局用55球收工。

楊孝承說：「因為前面分數一直沒有拉開，所以有想說，不然就讓他明天休一天，如果明天有順利的話，他（吳杰叡）冠軍戰可能還可以待命一下。」

此戰吳杰叡投2.2局被敲2安，還有1次保送，球速也未達個人最佳水準，楊孝承評價他今天的投球內容「中規中矩」，「在日本移地訓練的時候比較好一點，在沖繩的時候，球速都有151、152公里，可能今天（在大巨蛋）太冷了，但他轉速還不錯，都有維持在2500轉左右。」

吳杰叡則說，今天自己壞球太多，變化球到控制能力也不穩定，「感覺今天都只用直球在壓，投球的狀況和內容都不太好。」他也認為，或許是自己在取得2好球後太想三振打者，造成太過出力，沒有把細節做好。

至於今天中華隊棒次經過調整，攻擊火力也發揮得更好。楊孝承說：「張乙安回到他熟悉的第2棒，整個串聯度就有比較好，但投手強度還是有差，也是要看明天的狀況才會知道。」

中華隊順利贏球後，明晚才要迎接關鍵的台日大戰。楊孝承坦言，也是透過今天這場比賽，剛好能讓選手們先適應在大巨蛋比賽的感覺，「上禮拜第一次來練球，選手真的有點不適應，所以練完後有請教練多打一些飛球讓選手接，今天他們都說很習慣了。」

明天台、日關鍵戰役的先發投手已亮牌，由日本隊王牌織田翔希對決台灣王牌左投劉任右，楊孝承說：「希望選手能平常心，不要有懼怕的態度，因為再快、再慢的球，它還是會經過本壘板。」

U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊張乙安1局下敲出幫助球隊先馳得點的二壘安打。記者余承翰／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊張乙安1局下敲出幫助球隊先馳得點的二壘安打。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊先發投手吳杰叡。記者余承翰／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊先發投手吳杰叡。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊以10：0擊敗菲律賓隊，賽後球員向場邊球迷致意。記者余承翰／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊以10：0擊敗菲律賓隊，賽後球員向場邊球迷致意。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊先發投手吳杰叡。記者余承翰／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊先發投手吳杰叡。記者余承翰／攝影

中華隊 日本 選手

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

U18亞青／吳杰叡指甲流血仍繳好投 渴望冠軍戰再登板

U18亞青／中華隊5局10：0擊退菲律賓 明與日本爭冠軍戰門票

U18亞青／決賽門票之爭台日王牌「硬碰硬」 織田翔希對決劉任右

U18亞青／中華隊大勝新加坡晉級 複賽首戰交給吳杰叡

相關新聞

U18亞青／中華隊5局10：0擊退菲律賓 明與日本爭冠軍戰門票

U18亞洲青棒錦標賽超級循環賽，中華隊今天在台北大巨蛋對上菲律賓隊，首局就打下5分大局奠定勝基，之後還持續追加分數，5局下比數拉開至10分差後，以10：0提前收下勝利，菲律賓吞2敗提前遭淘汰，南韓隊2勝確定挺進冠軍戰，明晚台、日正面對決爭另一張決賽門票。

U18亞青／決賽門票之爭台日王牌「硬碰硬」 織田翔希對決劉任右

U18亞洲青棒錦標賽明晚超級循環賽最終戰上演「台日大戰」，若無意外也將成為爭取冠軍戰門票的殊死戰，兩隊總教練今天都提前亮牌，推王牌投手「硬碰硬」，由日本隊織田翔希對決中華隊左投劉任右。

U18亞青／台日戰爭決賽門票 日本王牌織田翔希先發「非常期待！」

U18亞洲青棒錦標賽超級線環賽今天開打，「日韓大戰」最終由南韓以3：2逆轉日本，手握2勝0敗幾乎拿到冠軍戰門票，也讓明天晚間台、日之戰可能形成另一張決賽門票之爭。日本隊總教練岡田龍生賽後透露，先發重任將交給織田翔希。

U18亞青／李虎玟率南韓逆轉日本一腳踏進冠軍賽 台日戰成晉級關鍵戰

U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，午場「日韓大戰」就上演激戰，日本雖在首局就打下2分，但南韓靠著第4棒李虎玟開轟再敲長打超前比數，終場南韓以3：2逆轉日本，幾乎踏進冠軍戰。

中職／悍將本季前100場戰績球團史次佳 季後賽門票最後衝刺

富邦悍將隊本周以2連勝味全龍隊開局，目前戰績52勝48敗，這是球團史在賽季前100場的第二好戰績，僅次於2019年，最後20場比賽力拚保住年度第二，守住季後賽門票。

中職／獅隊拚季後賽有2條路 林岳平盼每人提升「0.5」就是力量

中職統一獅隊有機會透過下半季冠軍、年度戰績2條路進軍季後賽，總教練林岳平要求球員打出好內容，不需要一個人特別強，只要每個...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。