U18亞青／明與日本爭冠軍戰門票 中華隊教頭勉選手平常心、不要畏懼

中華隊今天在U18亞洲青棒錦標賽超級循環賽，提前5局以10：0擊敗菲律賓隊，明晚迎接與日本隊的殊死戰，雙方勝隊將與南韓爭冠，總教練楊孝承盼選手維持平常心、不懼怕，「再快、再慢的球都要經過本壘板。」

超級循環賽首戰對上實力超有落差的菲律賓隊，中華度推出吳杰叡登板，原本期望在比賽拉開之後，讓他在用球數40球之內退場休息，保留明、後天能出賽的機會，然而中華隊前2局打完僅5：0領先，吳杰叡第3局再登板，最後投2.2局用55球收工。

楊孝承說：「因為前面分數一直沒有拉開，所以有想說，不然就讓他明天休一天，如果明天有順利的話，他（吳杰叡）冠軍戰可能還可以待命一下。」

此戰吳杰叡投2.2局被敲2安，還有1次保送，球速也未達個人最佳水準，楊孝承評價他今天的投球內容「中規中矩」，「在日本移地訓練的時候比較好一點，在沖繩的時候，球速都有151、152公里，可能今天（在大巨蛋）太冷了，但他轉速還不錯，都有維持在2500轉左右。」

吳杰叡則說，今天自己壞球太多，變化球到控制能力也不穩定，「感覺今天都只用直球在壓，投球的狀況和內容都不太好。」他也認為，或許是自己在取得2好球後太想三振打者，造成太過出力，沒有把細節做好。

至於今天中華隊棒次經過調整，攻擊火力也發揮得更好。楊孝承說：「張乙安回到他熟悉的第2棒，整個串聯度就有比較好，但投手強度還是有差，也是要看明天的狀況才會知道。」

中華隊順利贏球後，明晚才要迎接關鍵的台日大戰。楊孝承坦言，也是透過今天這場比賽，剛好能讓選手們先適應在大巨蛋比賽的感覺，「上禮拜第一次來練球，選手真的有點不適應，所以練完後有請教練多打一些飛球讓選手接，今天他們都說很習慣了。」

明天台、日關鍵戰役的先發投手已亮牌，由日本隊王牌織田翔希對決台灣王牌左投劉任右，楊孝承說：「希望選手能平常心，不要有懼怕的態度，因為再快、再慢的球，它還是會經過本壘板。」

U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊張乙安1局下敲出幫助球隊先馳得點的二壘安打。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊先發投手吳杰叡。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊以10：0擊敗菲律賓隊，賽後球員向場邊球迷致意。記者余承翰／攝影