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中職／7連敗救世主化布坎南為坎南 雄鷹閃過改寫隊史最慘紀錄
台鋼雄鷹隊洋投坎南專斬7連敗，繼去年8月17日以「布坎南」之名演出9局完封，幫助富邦悍將隊中止7連敗，今天又以6局失1分好投，率領雄鷹以4：1擊敗悍將，雄鷹平隊史最長的7連敗畫下句點。
悍將由江國豪先發5局被敲7安打、失4分（責失3分），先是首局左外野手申皓瑋首局的接球失誤，讓吳念庭站上二壘，魔鷹補上安打，幫助雄鷹先馳得點，第二局兩出局後陳世嘉、永田颯太郎接連敲安，王博玄的安打送回2分，雄鷹擴大為3：0領先。
江國豪第六局面對陳文杰、魔鷹都被敲安，將無人出局、二三壘有人交到賴鴻誠手中，宋柏翰以高飛犧牲打送回1分，記在江國豪帳上。
雄鷹近期吞下7連敗，已經追平2024年4月「菜鷹」時期締造的最長連敗紀錄，戰情告急之際，坎南在手指破皮、血染球褲情況下，以92球完成6局投球，僅被敲出5安打、失1分。
坎南的唯一失血出現在第五局，悍將前兩位打者林書逸、王念好分別靠保送、安打上壘，張育豪短打推進後，由孔念恩高飛犧牲打破蛋。
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