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U18亞青／吳杰叡指甲流血仍繳好投 渴望冠軍戰再登板

中央社／ 台北11日電
U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊先發投手吳杰叡。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊先發投手吳杰叡。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

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U18亞洲青棒錦標賽中華隊投手吳杰叡今天先發，儘管1局食指就投到流血，仍繳出2.2局6K無失分好表現，他自評仍有需要修正的地方，也強烈渴望最後一天要在冠軍戰再登板。

亞洲青棒錦標賽中華隊今天在超級循環賽（SuperRound）首戰與菲律賓交手，派出最快球速可達152公里的右投手吳杰叡先發，總計用55球投2.2局，被敲出2支安打，投出6次三振、最快球速約149公里，無失分。

吳杰叡自評今天表現還行，登板沒有想太多，但還是有做得不好的地方，壞球偏多、變化球控制不穩定，幾乎都靠直球壓制，投球狀況不算最好，搶到好球數後太過想要出力，反而沒有把細節做好。

吳杰叡過去就有投球指甲容易斷裂困擾，需靠著光療指甲協助，今天首局又出現指甲流血的狀況， 這場比賽的用球數根據規定，休息1日後、12日還可以登板，吳杰叡表示，很渴望能在冠軍戰登板，會努力想辦法讓指甲的狀況不要影響到後續的投球。

中華隊總教練楊孝承表示，吳杰叡今天表現中規中矩，過往最快球速有達152公里，可能台北大巨蛋空調太冷，但還是有維持不錯的轉速，休息1日後，最後一天如果有需要還可以登板。中華隊終場以10比0、5局搶勝。

菲律賓 中華隊

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