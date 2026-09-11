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日職／林安可敲可愛內野安 西武1分差不敵歐力士中斷4連勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林安可。聯合報系資料照
林安可。聯合報系資料照

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西武獅隊今天以4：5不敵歐力士隊，陣中台灣好手林安可4打數敲1安打，另靠1次保送上壘，首打席check swing碰出一支幸運安打。

歐力士由20歲的山口廉王先發，林安可首打席出棒急煞車仍碰到球，投手下丘處理不及，跑出一支內野安打。林安可第二打席擊出左外野飛球遭到接殺，第三打席為游擊飛球出局。

林安可第四打席在第七局面對椋木蓮，選到保送，西武該局在無人出局就攻占得點圈，但最終空手而歸。第九局面對馬恰多（Andrés Machado），林安可遭到三振，此役以4支1作收。

山口廉王先發4.2局被敲6安打、失4分，西武在五局上掃出兩發全壘打，尼文（Tyler Nevin）先敲追平陽春砲，渡部聖彌補上兩分砲，西武一度取得4：2領先。

歐力士五局下因2次保送創造得點圈機會，西野真弘敲安追回1分，第六局太田椋保送、来田涼斗二壘打兵臨城下，西川龍馬以高飛犧牲打追平戰局，宗佑磨補上超前安打，成為此役致勝安打，歐力士避免在這波4連戰遭到橫掃，西武則是中斷4連勝。

歐力士 林安可 西武獅

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