U18亞青／中華隊5局10：0擊退菲律賓 明與日本爭冠軍戰門票

U18亞洲青棒錦標賽超級循環賽，中華隊今天在台北大巨蛋對上菲律賓隊，首局就打下5分大局奠定勝基，之後還持續追加分數，5局下比數拉開至10分差後，以10：0提前收下勝利，菲律賓吞2敗提前遭淘汰，南韓隊2勝確定挺進冠軍戰，明晚台、日正面對決爭另一張決賽門票。

中華隊今天對上實力有些落差的菲律賓隊，先發打線幾乎棒棒開花，首局前3棒胡辰睿、張乙安、劉桓宇連續安打先敲回2分，陳柏凱揮出二壘打再送回2分打點，接著全永樂的安打追加1分，單局打了一輪進帳5分。

2局下張乙安揮出三壘打，邱聖安在一、三壘有人時敲二壘打多添1分。第3局中華隊在2出局後由對手的守備失誤展開攻勢，滿壘時黃世堯安打送回1分，之後藉由對手守備一陣大亂流再攻下2分，將比數拉開為9分差。

5局下中華隊在滿壘時靠再見觸身球拿下第10分，讓比賽提前結束，中華隊以10分差收下比賽勝利，戰績1勝1敗與日本隊相同，明天雙方一決死戰拚冠軍戰門票。

中華隊先發投手吳杰叡今天主投2.2局用55球，被敲2支安打，有1次保送，送出6次三振；之後由鄭品紳登板，後援2.1局被敲2安，送出3次三振，無失分，兩任投手聯手完封對手。

U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊先發投手吳杰叡。記者余承翰／攝影