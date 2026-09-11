快訊

美國CPI數據出爐 台指期夜盤反轉急衝大漲回應

U18亞青／中華隊5局10：0扣倒菲律賓 明與日本爭冠軍戰門票

對比照引鼻酸…北京女被拐山東26年終返家 關鍵字疑遭陸社群封鎖

聽新聞
0:00 / 0:00

U18亞青／中華隊5局10：0擊退菲律賓 明與日本爭冠軍戰門票

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊劉桓宇1局下敲出帶有1分打點的二壘安打。記者余承翰／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊劉桓宇1局下敲出帶有1分打點的二壘安打。記者余承翰／攝影

2026名古屋亞運

U18亞洲青棒錦標賽超級循環賽，中華隊今天在台北大巨蛋對上菲律賓隊，首局就打下5分大局奠定勝基，之後還持續追加分數，5局下比數拉開至10分差後，以10：0提前收下勝利，菲律賓吞2敗提前遭淘汰，南韓隊2勝確定挺進冠軍戰，明晚台、日正面對決爭另一張決賽門票。

中華隊今天對上實力有些落差的菲律賓隊，先發打線幾乎棒棒開花，首局前3棒胡辰睿、張乙安、劉桓宇連續安打先敲回2分，陳柏凱揮出二壘打再送回2分打點，接著全永樂的安打追加1分，單局打了一輪進帳5分。

2局下張乙安揮出三壘打，邱聖安在一、三壘有人時敲二壘打多添1分。第3局中華隊在2出局後由對手的守備失誤展開攻勢，滿壘時黃世堯安打送回1分，之後藉由對手守備一陣大亂流再攻下2分，將比數拉開為9分差。

5局下中華隊在滿壘時靠再見觸身球拿下第10分，讓比賽提前結束，中華隊以10分差收下比賽勝利，戰績1勝1敗與日本隊相同，明天雙方一決死戰拚冠軍戰門票。

中華隊先發投手吳杰叡今天主投2.2局用55球，被敲2支安打，有1次保送，送出6次三振；之後由鄭品紳登板，後援2.1局被敲2安，送出3次三振，無失分，兩任投手聯手完封對手。

U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊先發投手吳杰叡。記者余承翰／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊先發投手吳杰叡。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊第二任投手鄭品紳。記者余承翰／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊第二任投手鄭品紳。記者余承翰／攝影

菲律賓 中華隊 冠軍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

U18亞青／李虎玟率南韓逆轉日本一腳踏進冠軍賽 台日戰成晉級關鍵戰

U18亞青／中華隊大勝新加坡晉級 複賽首戰交給吳杰叡

U18亞青／李虎玟大巨蛋開轟 南韓勝日本穩晉冠軍戰

U18亞青／決賽門票之爭台日王牌「硬碰硬」 織田翔希對決劉任右

相關新聞

U18亞青／中華隊5局10：0擊退菲律賓 明與日本爭冠軍戰門票

U18亞洲青棒錦標賽超級循環賽，中華隊今天在台北大巨蛋對上菲律賓隊，首局就打下5分大局奠定勝基，之後還持續追加分數，5局下比數拉開至10分差後，以10：0提前收下勝利，菲律賓吞2敗提前遭淘汰，南韓隊2勝確定挺進冠軍戰，明晚台、日正面對決爭另一張決賽門票。

U18亞青／決賽門票之爭台日王牌「硬碰硬」 織田翔希對決劉任右

U18亞洲青棒錦標賽明晚超級循環賽最終戰上演「台日大戰」，若無意外也將成為爭取冠軍戰門票的殊死戰，兩隊總教練今天都提前亮牌，推王牌投手「硬碰硬」，由日本隊織田翔希對決中華隊左投劉任右。

U18亞青／台日戰爭決賽門票 日本王牌織田翔希先發「非常期待！」

U18亞洲青棒錦標賽超級線環賽今天開打，「日韓大戰」最終由南韓以3：2逆轉日本，手握2勝0敗幾乎拿到冠軍戰門票，也讓明天晚間台、日之戰可能形成另一張決賽門票之爭。日本隊總教練岡田龍生賽後透露，先發重任將交給織田翔希。

U18亞青／李虎玟率南韓逆轉日本一腳踏進冠軍賽 台日戰成晉級關鍵戰

U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，午場「日韓大戰」就上演激戰，日本雖在首局就打下2分，但南韓靠著第4棒李虎玟開轟再敲長打超前比數，終場南韓以3：2逆轉日本，幾乎踏進冠軍戰。

中職／悍將本季前100場戰績球團史次佳 季後賽門票最後衝刺

富邦悍將隊本周以2連勝味全龍隊開局，目前戰績52勝48敗，這是球團史在賽季前100場的第二好戰績，僅次於2019年，最後20場比賽力拚保住年度第二，守住季後賽門票。

中職／獅隊拚季後賽有2條路 林岳平盼每人提升「0.5」就是力量

中職統一獅隊有機會透過下半季冠軍、年度戰績2條路進軍季後賽，總教練林岳平要求球員打出好內容，不需要一個人特別強，只要每個...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。