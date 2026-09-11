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中職／林智勝擁抱陳鏞基祝賀引退 味全龍送上高球練習組
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊球星陳鏞基今年球季結束即將引退，味全龍隊今天由同為傳奇名將的林智勝代表，送上高爾夫推桿練習組，兩人在場上相擁致意，希望陳鏞基退休後能享受生活。
陳鏞基與林智勝過去多次攜手為中華隊在國際賽征戰，兩人私下有著高爾夫這個共同興趣，休賽季期間時常切磋球技，也透過公益高爾夫球賽為偏鄉學校募集資源。
味全龍球團根據陳鏞基的喜好準備這項引退禮物，希望他卸下球員身分後，也能持續為台灣棒球貢獻心力，球團表示：「謝謝陳鏞基多年來為台灣棒球帶來的精彩與感動，祝福接下來的人生旅程一切順利，繼續寫下更多精彩篇章。」
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