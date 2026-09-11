U18亞青／找上南韓王牌河弦丞學滑球 劉任右還想向末吉良丞討教控球

中華隊在今年U18亞洲青棒錦標賽預賽首戰雖以0：2不敵南韓隊，但雙方王牌左投劉任右、河弦丞大對決超具看頭，兩名好手賽後也化敵為友互相交流，劉任右藉機向對方討教他的極品滑球，「因為他的變化球真的太鬼了！」

劉任右首戰對南韓先發5局無失分，沒有被擊出安打，送出6次三振；河弦丞則是主投5.2局僅被敲2安，狂飆12次三振，沒有失分，拿下勝投。

台韓頂級左投對決，看得球迷大飽眼福，兩名好手連續兩年在U18的舞台交流，走下球場後也以球會友。劉任右指出，去年U18世界盃看到河弦丞就覺得他很厲害，但是沒有機會遇到，這次自己主動找上河弦丞，兩人也留下合照。

劉任右說明當天交流的經過，「是我自己跑去問他，問他的變化球到底怎麼丟的，因為他的變化球真的太鬼了！」劉任右指的正是河弦丞的滑球，「我想說怎麼可能讓打者一直揮不到？我就跑去問他，他也有教我，我們就互相講對方的優點。」

劉任右透過翻譯和河弦丞討教一番，河弦丞則是問他「球怎麼可以丟這麼快」、「爆發力這麼好」，雙方也都不藏私地進行分享。

而解析兩人的滑球，劉任右形容，球旋轉的方式不一樣，「我的滑球比較像螺旋、DNA那種轉，但是他的滑球有點像曲球的感覺。」劉任右盼未來能把河弦丞這顆滑球也學起來，納入自己的武器庫。

中華隊總教練楊孝承也說，去年河弦丞打U18世界盃時，看起來還像是一名普通左投，但今年表現是另一個層級，進步的幅度非常巨大，「職棒的打者也未必打得到。」

除了河弦丞外，劉任右還希望有機會能找上日本隊左投、沖繩尚學王牌投手末吉良丞，向他請教控球，「因為他的控球真的好到懷疑人生，想要問他怎麼練的。」