U18亞青／中華隊迎戰菲律賓 首局猛攻5分

2026名古屋亞運 ▪ 鎖定每日轉播表 準時為中華隊加油！▪ 籃球賽事提前開打 賽程比分看這裡▪ 林昱珉、王彥程領銜集結6旅外 中華棒球24人名單 U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊派出吳杰叡擔任先發投手，首局中華隊就靠著5支安打串連先得5分。 U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，菲律賓隊先發投手Aron Jesse Manguiat。記者余承翰／攝影 U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊張乙安1局下敲出幫助球隊先馳得點的二壘安打。記者余承翰／攝影 U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊開路先鋒胡辰睿（左）首打席敲出安打，隨後在隊友安打護送下跑回第一分。記者余承翰／攝影 U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊劉桓宇1局下敲出帶有1分打點的二壘安打。記者余承翰／攝影 U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊張乙安1局下敲出幫助球隊先馳得點的二壘安打。記者余承翰／攝影 U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊胡辰睿首打席敲出安打。記者余承翰／攝影 U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊先發投手吳杰叡。記者余承翰／攝影 U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊張乙安1局下敲出幫助球隊先馳得點的二壘安打。記者余承翰／攝影 U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，菲律賓隊先發投手Aron Jesse Manguiat。記者余承翰／攝影 U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊開路先鋒胡辰睿（左）首打席敲出安打，隨後盜上二壘。記者余承翰／攝影 U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，菲律賓隊先發投手Aron Jesse Manguiat。記者余承翰／攝影 U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊劉桓宇1局下敲出帶有1分打點的二壘安打。記者余承翰／攝影 U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊先發投手吳杰叡。記者余承翰／攝影 菲律賓 中華隊 大巨蛋 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往