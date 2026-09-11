U18亞青／中華隊迎戰菲律賓 首局猛攻5分

U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊派出吳杰叡擔任先發投手，首局中華隊就靠著5支安打串連先得5分。

U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，菲律賓隊先發投手Aron Jesse Manguiat。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊張乙安1局下敲出幫助球隊先馳得點的二壘安打。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊開路先鋒胡辰睿（左）首打席敲出安打，隨後在隊友安打護送下跑回第一分。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊劉桓宇1局下敲出帶有1分打點的二壘安打。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊張乙安1局下敲出幫助球隊先馳得點的二壘安打。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊胡辰睿首打席敲出安打。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊先發投手吳杰叡。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊張乙安1局下敲出幫助球隊先馳得點的二壘安打。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，菲律賓隊先發投手Aron Jesse Manguiat。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊開路先鋒胡辰睿（左）首打席敲出安打，隨後盜上二壘。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，菲律賓隊先發投手Aron Jesse Manguiat。記者余承翰／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，中華隊劉桓宇1局下敲出帶有1分打點的二壘安打。記者余承翰／攝影