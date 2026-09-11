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中職／與曹竣崵一次傳接球 味全龍曹祐齊走出球速心魔

中央社／ 台北11日電
味全龍投手曹祐齊。聯合報系資料照
味全龍投手曹祐齊。聯合報系資料照

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中職味全龍投手曹祐齊一度陷入球速心魔，直到與父親曹竣崵一次傳接球後放下執念，今年一軍初登板雖然4局失3分，但曹祐齊說：「經歷一整年低潮，我還有能力再爬回來。」

曹祐齊今年從二軍出發，球速連要突破140公里都有些困難，他在今天接受媒體聯訪時表示：「那時候每一場都在跟自己戰鬥，一直想把球速丟出來，投好比賽反而變成不是我的目標。後來有一位前輩提醒我，如果能投出無安打比賽，球速只有130公里又如何？」

曹祐齊口中的前輩，就是中職名投手曹竣崵。曹祐齊當時狀況不好又不想家人擔心，但其實家人都看在眼裡，父親曹竣崵有一天用拜託的方式跟他一起傳接球，在過程中告訴曹祐齊，「其實你的球沒有什麼問題，你真的要去面對的，是你在場上的心態。」

也因此從7月開始，曹祐齊將心態轉為投出一場好比賽，「137公里就137公里啊，我去年也是這樣子在一軍丟出成績。練習的時候可以去努力找回球速，但比賽的時候就是比賽，展現我原有的東西就夠了。」

先前之所以執著球速，曹祐齊坦言，有球速的話，往好球帶中間丟也不用怕，沒有球速時要更加專注在某些位置，然而就像今年一軍初登板，即使投到146公里，但也出現5次四死球，「這樣比賽也不會好看到哪裡去。」

曹祐齊在9月9日終於等到今年首次一軍出賽，面對富邦悍將隊前2局還能守住危機，第3局卻因壞球過多，單局丟掉3分，但最終投完4局才退場；曹祐齊表示，前2局雖然狀況不錯，但後來遇到問題無法馬上解決，「這也是我跟洋投的差距，他們狀況不好還是能把比賽拉回來。」

味全龍 曹祐齊 中職

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