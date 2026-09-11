快訊

打離婚官司保護令未下…陸籍妻門口遭槍擊 監視器拍下「女槍手清晰正臉」

誤會一場？川普點名台灣「早該課半導體關稅」 分析師解讀：並非警告

北市國中旁1女中彈 分居夫休息站遭警活逮、女共犯仍在逃

聽新聞
0:00 / 0:00

U18亞青／決賽門票之爭台日王牌「硬碰硬」 織田翔希對決劉任右

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
台日對決成決賽門票之爭，中華隊由劉任右迎戰日本王牌織田翔希。聯合報系資料照
台日對決成決賽門票之爭，中華隊由劉任右迎戰日本王牌織田翔希。聯合報系資料照

2026名古屋亞運

U18亞洲青棒錦標賽明晚超級循環賽最終戰上演「台日大戰」，若無意外也將成為爭取冠軍戰門票的殊死戰，兩隊總教練今天都提前亮牌，推王牌投手「硬碰硬」，由日本隊織田翔希對決中華隊左投劉任右。

日本今天在超級循環賽首戰遭南韓逆轉吞敗，戰績1勝1敗，若中華隊今晚擊敗菲律賓隊，與日本隊戰績相同，確定先發2勝的南韓隊送進冠軍戰，明天晚間台、日對決，勝隊與南韓爭冠。

日本將在明天推出陣中王牌、最快球速可達157公里的右投織田翔希先發，是他在本屆賽會首次登板。他直言，對於要在這場關鍵比賽登板，「很期待、很期待、非常期待！」

聽及日本推王牌出馬，中華隊總教練楊孝承笑說：「我們也派王牌啊，硬碰硬！」並確認將由17歲左投劉任右登板迎戰，也是他在本屆賽事第2度先發上陣。

劉任右在預賽首戰對南韓先發，主投5局用69球，沒有被敲出安打，送出6K，無關勝敗。休息4天後，明天將再次先發上陣，也是他連兩年參與U18層級國際賽、首度對決日本。

劉任右表示：「明天一定要贏才能進決賽，所以我不會想說要保留戰力，反正教練排我，我就是把我能做的做到最好，也沒有要保留，能丟幾局是幾局，幫球隊把分數壓到最低。」 

台日 中華隊 日本隊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

U18亞青／李虎玟大巨蛋開轟 南韓勝日本穩晉冠軍戰

U18亞青／中華隊預賽1勝1負 9日對新加坡將由鄭品紳先發搶勝

U18亞青／中華隊大勝新加坡晉級 複賽首戰交給吳杰叡

U18亞青／胡辰睿敲出場內轟 期待對決日本織田翔希

相關新聞

U18亞青／決賽門票之爭台日王牌「硬碰硬」 織田翔希對決劉任右

U18亞洲青棒錦標賽明晚超級循環賽最終戰上演「台日大戰」，若無意外也將成為爭取冠軍戰門票的殊死戰，兩隊總教練今天都提前亮牌，推王牌投手「硬碰硬」，由日本隊織田翔希對決中華隊左投劉任右。

U18亞青／台日戰爭決賽門票 日本王牌織田翔希先發「非常期待！」

U18亞洲青棒錦標賽超級線環賽今天開打，「日韓大戰」最終由南韓以3：2逆轉日本，手握2勝0敗幾乎拿到冠軍戰門票，也讓明天晚間台、日之戰可能形成另一張決賽門票之爭。日本隊總教練岡田龍生賽後透露，先發重任將交給織田翔希。

U18亞青／李虎玟率南韓逆轉日本一腳踏進冠軍賽 台日戰成晉級關鍵戰

U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，午場「日韓大戰」就上演激戰，日本雖在首局就打下2分，但南韓靠著第4棒李虎玟開轟再敲長打超前比數，終場南韓以3：2逆轉日本，幾乎踏進冠軍戰。

中職／悍將本季前100場戰績球團史次佳 季後賽門票最後衝刺

富邦悍將隊本周以2連勝味全龍隊開局，目前戰績52勝48敗，這是球團史在賽季前100場的第二好戰績，僅次於2019年，最後20場比賽力拚保住年度第二，守住季後賽門票。

中職／獅隊拚季後賽有2條路 林岳平盼每人提升「0.5」就是力量

中職統一獅隊有機會透過下半季冠軍、年度戰績2條路進軍季後賽，總教練林岳平要求球員打出好內容，不需要一個人特別強，只要每個...

U18亞青／找上南韓王牌河弦丞學滑球 劉任右還想向末吉良丞討教控球

中華隊在今年U18亞洲青棒錦標賽預賽首戰雖以0：2不敵南韓隊，但雙方王牌左投劉任右、河弦丞大對決超具看頭，兩名好手賽後也化敵為友互相交流，劉任右藉機向對方討教他的極品滑球，「因為他的變化球真的太鬼了！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。