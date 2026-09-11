U18亞青／決賽門票之爭台日王牌「硬碰硬」 織田翔希對決劉任右

U18亞洲青棒錦標賽明晚超級循環賽最終戰上演「台日大戰」，若無意外也將成為爭取冠軍戰門票的殊死戰，兩隊總教練今天都提前亮牌，推王牌投手「硬碰硬」，由日本隊織田翔希對決中華隊左投劉任右。

日本今天在超級循環賽首戰遭南韓逆轉吞敗，戰績1勝1敗，若中華隊今晚擊敗菲律賓隊，與日本隊戰績相同，確定先發2勝的南韓隊送進冠軍戰，明天晚間台、日對決，勝隊與南韓爭冠。

日本將在明天推出陣中王牌、最快球速可達157公里的右投織田翔希先發，是他在本屆賽會首次登板。他直言，對於要在這場關鍵比賽登板，「很期待、很期待、非常期待！」

聽及日本推王牌出馬，中華隊總教練楊孝承笑說：「我們也派王牌啊，硬碰硬！」並確認將由17歲左投劉任右登板迎戰，也是他在本屆賽事第2度先發上陣。

劉任右在預賽首戰對南韓先發，主投5局用69球，沒有被敲出安打，送出6K，無關勝敗。休息4天後，明天將再次先發上陣，也是他連兩年參與U18層級國際賽、首度對決日本。

劉任右表示：「明天一定要贏才能進決賽，所以我不會想說要保留戰力，反正教練排我，我就是把我能做的做到最好，也沒有要保留，能丟幾局是幾局，幫球隊把分數壓到最低。」